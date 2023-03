O avançado Gonçalo Guedes vai ser operado ao joelho esquerdo, de acordo com um comunicado emitido esta sexta-feira pelo departamento clínico do Benfica.

O jogador, que se encontra emprestado pelo Wolverhampton, até final da temporada, sofreu a lesão no jogo com o Vizela, tendo falhado os jogos com o Famalicão e com o Clube Brugge, no qual esteve no entanto sentado no banco de suplentes.

O Benfica não revela quanto tempo de paragem Gonçalo Guedes, de 26 anos, vai estar ausente, limitando-se a dizer que a cirurgia vai realizar-se "nos próximos dias" e que a lesão afetou o menisco do joelho esquerdo.

Gonçalo Guedes regressou em janeiro ao Benfica, tendo participado em oito jogo e marcado dois golos.