Cristiano Ronaldo chegou anteontem aos 111 golos pela seleção nacional (após o bis fora de horas na vitória de Portugal frente à Rep. Irlanda, em jogo de qualificação para o Mundial 2022) e tornou-se no jogador com mais golos ao serviço de um país, ultrapassando o recorde que partilhava com o iraniano Ali Daei. A importância do capitão português na equipa nacional é inquestionável desde que se estreou em 2003. Prova disso é o facto de os seus golos terem sido decisivos em 24 jogos - ou valeram empates ou vitórias.

Os 111 golos de Ronaldo pela seleção começaram no verão de 2004, em pleno Europeu realizado em Portugal (curiosamente numa derrota por 1-2 com a Grécia), e estenderam-se por 180 jogos (particulares e oficiais). Em alguns casos, mais concretamente em 24 partidas, foram absolutamente decisivos para Portugal empatar ou vencer jogos. Em 19 ocasiões, os golos do avançado português valeram vitórias e por cinco vezes foi graças à sua pontaria que Portugal empatou os respetivos confrontos.