Benfica vence Reading por 2-0 com Bah a deixar excelente primeira impressão

Bah, o dinamarquês foi o autor do primeiro golo da nova época do Benfica.

A curiosidade dos adeptos do Benfica foi desfeita e puderam assistir ao primeiro jogo-treino da "era" Roger Schmidt, diante do Reading, equipa do segundo escalão do futebol inglês treinada pelo antigo craque Paul Ince. A primeira impressão foi agradável, num triunfo dos encarnados por 2-0.

O primeiro onze do treinador alemão foi o seguinte, no esquema 4.3.3: Helton Leite; Gilberto, António Silva, Morato e Grimaldo; Florentino, Weigl e João Mário; David Neres, Henrique Araújo e Rafa. Ou seja, com três jogadores que não faziam parte do plantel da época passada: o central António Silva, de apenas 18 anos, vindo da formação, Florentino, regressado de empréstimo ao Getafe e o reforço David Neres.

Os encarnados começaram dominadores e obrigaram o guarda-redes Joe Lumley a duas defesas nos primeiros 4 minutos. O Reading respondeu aos 18 minutos com um remate perigoso, para boa intervenção de Helton Leite e as duas maiores perdidas da formação portuguesa ocorreram no espaço de três minutos, entre os 37" e os 39", com remate ao poste de Gilberto (embora pareça ter-lhe sido assinalado fora de jogo) e um incrível

desperdício de Henrique Araújo, ao falhar um golo "certo", depois de Lumey defender para a frente remate de Rafa.

Como seria de esperar, entrou uma equipa nova do Benfica para a segunda parte: Samuel Soares; Bah, André Almeida, Tomás Araújo e Ristic; Meité, Paulo Bernardo e Chiquinho; Pizzi, Diego Moreira e Gil Dias. O 4.3.3 manteve-se como esquema tático, mas desta vez sem ponta de lança fixo.

Diogo Moreira, uma das estrelas da equipa que conquistou a Youth League, quase inaugurou o marcador aos 55 minutos, com um forte remate à barra. A face da partida manteve-se inalterável, com domínio total do Benfica, diante de um Reading "encolhido" atrás, o que acabou por possibilitar um bom teste às águias, pois certamente irá encontrar vários adversários com a mesma postura.

Aos 65 minutos surgiu o golo que há muito se adivinhava, com Bah a aparecer a toda a velocidade pelo flanco direito, finalizando com qualidade, depois da bola ter ido parar aos seus pés após remate torto de Chiquinho. Sete minutos depois, os encarnados aumentaram para 2-0, mais uma vez pelo lado direito e com Bah a surgir como uma flecha, passando a bola a Pizzi, que cruzou para finalização perfeita de Gil Dias, com remate de primeira na grande área.

Os princípios mais básicos que Roger Schmidt quer incutir são facilmente identificáveis: futebol prático, veloz e incisivo, com a tentativa de recuperação rápida da bola. Obviamente que nesta fase precoce da pré-temporada, com apenas duas semanas de treino, não se pode ainda exigir muito aos jogadores dos encarnados, até porque na manhã de ontem tinha havido treino, mas foi bem visível que todos "deram o litro". Os maiores elogios

têm de ser dirigidos ao novo recruta Bah, que mostrou grande velocidade e facilidade de incursão pelo flanco direito. Falta agora ver como será a sua resposta a defender, diante de equipas com recursos superiores a este modesto Reading. O novo recruta David Neres revelou dotes técnicos e facilidade de remate, a jovem dupla de centrais formada por Morato e António Silva mostrou-se, antes da entrada em cena dos consagrados Otamendi e Vertonghen e do reforço João Víctor. Por outro lado, João Mário quer provar que pode viver uma nova vida na Luz, depois de ter sido votado ao esquecimento na segunda metade da última temporada. Grimaldo também parece querer esquecer a polémica do fim da época, dando a entender que está de corpo e alma na Luz. E Diego Moreira, poderá merecer oportunidades ao longo da época?

Não há tempo e perder para o novo Benfica, que dentro de apenas 20 dias entra em cena na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Na próxima sexta-feira disputa o segundo jogo-treino da pré-temporada, diante dos franceses do Nice e certamente que Roger Schmidt vai querer ver melhorias, depois da terceira semana de trabalho. Sem esquecer que do "batalhão" de 38 futebolistas que Roger Schmidt trouxe até terras inglesas, ainda falta observar 16, isto se pensarmos que o alemão pretende mesmo ver todos em ação...