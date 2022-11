Golo de Casemiro apura já o Brasil para os oitavos-de-final

O Brasil apurou-se já esta segunda-feira para os oitavos-de-final do Mundial, ao bater a Suíça, por 1-0, mas falta ainda definir se passa em primeiro ou segundo lugar do Grupo G - é deste grupo que pode sair o adversário de Portugal se a seleção lusa confirmar a passagem à próxima fase.

Sem Neymar, lesionado, o Brasil festejou aos 64 minutos um golo de Vinícius Jr. Mas foi anulado por fora de jogo de Richarlison depois de o lance ter sido avaliado pelo VAR.

O golo do triunfo dos canarinhos surgiu aos 82 minutos, por intermédio de Casemiro (colega de equipa de Ronaldo no (Manchester United), com um remate de primeira que ainda desviou num defesa suíço.

A equipa de Tite segue assim com 100% de aproveitamento após duas jornadas, e junta-se à campeã mundial França nas equipas já apuradas para os oitavos.

A uma jornada do fim da fase de grupos, o Brasil é líder com seis pontos, seguido da Suíça com três, e dos Camarões e da Sérvia com um ponto.

