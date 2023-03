Gianni Infantino reeleito presidente da FIFA até 2027

Gianni Infantino foi reeleito esta quinta-feira como presidente da FIFA até 2027, sem qualquer oposição no congresso do órgão que rege o futebol mundial.

O advogado suíço de 52 anos, que sucedeu Joseph Blatter em 2016, foi indicado para um terceiro mandato por aclamação, assim como há quatro anos, pelos delegados das 211 federações nacionais.

"Amo-vos a todos", disse Infantino aos delegados na capital do Ruanda, onde o sistema de votação não registou o número de vozes dissidentes.

Embora os estatutos da FIFA atualmente limitem um presidente a um máximo de três mandatos de quatro anos, Infantino já preparou o terreno para ficar até 2031, tendo declarado em dezembro que os seus primeiros três anos no comando não contavam como um mandato completo.

Infantino, que defendeu veementemente a realização da Campeonato do Mundo no ano passado pelo Qatar, quando o tratamento do estado do Golfo aos trabalhadores migrantes, mulheres e comunidade LGBTQ foi alvo de muitas críticas, supervisionou a expansão dos Mundiais masculino e feminino e grandes aumentos nas receitas da FIFA.

O Mundial masculino aumentará de 32 seleções para 48 na próxima edição na América do Norte em 2026, enquanto o Mundial feminino contará com 32 seleções pela primeira vez na Austrália e Nova Zelândia ainda este ano.

Infantino também anunciou uma projeção de 11 mil milhões de dólares até 2026, em comparação com os 7,5 mil milhões no ciclo de quatro anos encerrado em 2022.