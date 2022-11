Gerard Piqué anuncia retirada dos relvados

O defesa internacional espanhol Gerard Piqué anunciou esta quinta-feira o final da carreira de futebolista, após 20 épocas como futebolista profissional.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o atleta do Barcelona agradece aos adeptos do clube, do qual se confessa "um fã desde sempre". "Desde muito pequeno que não queria ser futebolista, mas sim jogador do Barcelona", acrescenta, assumindo que tem pensado muito "sobre o que essa criança teria pensado se lhe dissessem que todos os sonhos se concretizaram".

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T - Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Na mensagem emotiva, Piqué relembra que "sempre disse que nunca haveria outra equipa depois do Barcelona". Por isso "sábado, será o último jogo [frente ao Almería] no Camp Nou" que faz com a camisola blaugrana.

"Serei um adepto, irei apoiar a equipa e passar a paixão pelo Barcelona aos meus filhos, tal como a minha família fez comigo", declara, antes de deixar uma garantia: "Mais cedo ou mais tarde, irei voltar. Vemo-nos em Camp Nou."

Enquanto futebolista, Gerard Piqué ganhou todos os títulos possíveis quer pelo Barcelona quer pela seleção espanhola (pela qual fez 102 jogos e marcou cinco golos).