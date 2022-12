Gareth Southgate nega plano inglês anti-Mbappé para vencer a França

Selecionador inglês está confiante na vitória frente à França, nos quartos-de-final do Mundial2022.

O selecionador inglês Gareth Southgate recusou esta sexta-feira a ideia de ter um plano específico para travar Kylian Mbappé no jogo de sábado frente à França. Em vez disso, afirmou o treinador, o foco será levar os gauleses a preocuparem-se com a força ofensiva inglesa, que se traduz no melhor ataque da prova, com 12 golos marcados.

Em declarações à estação de televisão ITV, Gareth Southgate desmentiu as notícias veiculadas durante esta semana, que davam conta de um alegado plano anti-Mbappé para o encontro com a França. "Não faz sentido entrar num jogo dessa maneira e tapar apenas os espaços. Acreditamos que conseguimos causar problemas com a bola e queremos fazer isso", assegurou.

Na antevisão daquele que será apenas o terceiro encontro em Mundiais entre ambas as equipas (saldo favorável aos ingleses, com duas vitórias, em 1966 e 1982), Southgate mostrou-se confiante em manter esse histórico. "É um jogo frente a um adversário de alta qualidade. Tudo o que aconteceu no passado é história, resume-se tudo à noite de sábado", sublinhou.

Para este jogo, sabe-se agora, Raheem Sterling volta a entrar no lote de opções do selecionador, depois de ter regressado a Inglaterra após ter tido a sua casa assaltada.

No Mundial 2018, a seleção inglesa chegou às meias-finais (derrota frente à Croácia por 2-1). Três anos depois, a equipa dos Três Leões chegou à final do Euro 2020 (perdida frente à Itália, nos penáltis) - a primeira final em 55 anos. Mas, desta vez, o desfecho pode ser diferente, acredita o selecionador, e a espera por um título de seleções (que dura desde 1966) pode chegar ao fim.

"Derrotámos algumas equipas grandes. Sabemos que temos a experiência de noites de alta pressão, e enquanto equipa temos sido resilientes em várias situações, e todas te preparam para decisões como esta. Mas, claro, este é um jogo grande, frente a um adversário de alta qualidade. Tudo o que aconteceu no passado é história e agora tudo se resume à noite de sábado", acrescentou.

Gareth Southgate acredita também que a equipa está, agora, mais preparada para estes jogos do que há quatro anos, no último Mundial. "Há que reconhecer que há quatro anos, se tivéssemos jogado com a França, podíamos ter feito um bom jogo, mas não tínhamos provas dadas em grandes noites de futebol que nos permitissem ter fé em vencer um troféu. Entretanto já tivemos várias dessas noites. Sabemos que ao chegar a esta fase os jogos são sempre equilibrados, mas temos qualidade para vencer o jogo", rematou.