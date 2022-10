Galeno foi a seta e Diogo Costa o muro que fizeram brilhar o dragão

Fundamental. Assim se pode definir a vitória do FC Porto, esta quarta-feira na Alemanha, diante do Bayer Leverkusen, por 3-0. Os seis pontos conquistados no duplo confronto com os alemães deixa a equipa de Sérgio Conceição no segundo lugar, com dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que empatou em casa com os belgas do Clube Brugge, que assim já garantiram o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, pelo que só resta uma vaga.

Os dragões entraram em campo a saber disso mesmo e impuseram a sua lei na BayArena, onde Galeno (um golo) e Diogo Costa (um penálti defendido) foram as grandes figuras da equipa, que contou ainda com um bis de Taremi na cobrança de penáltis.

Num jogo em que Fábio Cardoso se estreou na Champions, Galeno foi a grande aposta do treinador Sérgio Conceição, que procurava dar velocidade à ala esquerda da sua equipa, enquanto do outro lado Otávio era mais um jogador para equilibrar o meio-campo, perante um Leverkusen, agora treinado por Xabi Alonso, que lutou muito pela recuperação da bola e teve em Diaby um perigo à solta.

Pois bem, a estratégia portista não poderia ter tido melhor resultado logo no início do jogo, pois Galeno foi lançado pelo guarda-redes Diogo Costa e, em velocidade, passou por Kossounou e Jonathan Tah e rematou para o golo. O FC Porto colocava-se em vantagem num lance simples logo aos seis minutos e depois foi chamado a resistir aos ataques do 15.º classificado da Bundesliga e, nesse capitulo, emergiu Diogo Costa em grande estilo.

É que depois de assistir para o golo, o guarda-redes portista defendeu, aos 16 minutos, um penálti cometido por Uribe sobre Bakker. Demirbay - tal como Schick na semana passada no Dragão - rematou, mas Diogo Costa fez uma defesa espantosa, tornando-se no guarda-redes com mais penáltis defendidos na história do FC Porto (4).

Diogo Costa voltou a fazer uma grande defesa (34") quando Bakker surgiu sozinho na esquerda. Aliás, o Leverkusen teve um final de primeira parte em grande estilo, com vários lances de perigo junto da baliza portista e um golo anulado por braço na bola de Patrick Schick, na sequência do remate de Adli.

Após o intervalo, os alemães voltaram com o pé no acelerador e viram Fábio Cardoso, a meias com Diogo Costa, tirar uma bola de golo a Adli. Só que praticamente na resposta veio mais um golpe do dragão, com Galeno a ser derrubado na área por Adli, com Taremi fazer o segundo golo, estreando-se assim a marcar nesta edição da Champions. Onze minutos depois repetiu-se a história. Galeno fugiu pela esquerda e foi derrubado na área pelo equatoriano Piero Hincapié. Taremi voltou a assumir a responsabilidade e bateu novamente Hradecky.

A frieza do FC Porto ditava leis na Alemanha e com o resultado em 3-0, o Bayer Leverkusen confirmava a péssima temporada que tem estado a fazer - três vitórias em 14 jogos oficiais. E nem a contratação de Xabi Alonso - vencedor de duas Champions enquanto jogador - parece fazer mudar as coisas. Aliás, o desespero do espanhol era evidente perante uma estreia de pesadelo como treinador na principal prova da UEFA.

Até ao final, os alemães continuaram a insistir no ataque, mas iam batendo no muro e faziam brilhar Diogo Costa, que aos 80 minutos voou para mais uma defesa extraordinária a remate de Diaby.

