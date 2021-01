Futebolista Rafael Leão lança álbum de música rap

Rafael Leão ou Way45? Ambos. O avançado português do AC Milan lança esta sexta-feira um álbum de rap com o nome Beginning. O ex-jogador do Sporting herdou a veia artística do pai, António Leão, cantor de semba (género de música e de dança tradicional de Angola), além de se dedicar a agenciar a carreira do filho.

O single de lançamento já pode ser ouvido em várias plataformas, incluindo o YouTube e Spotify, mas o álbum só ficará disponível às 21.00.

Em setembro do ano passado, Rafael Leão juntou-se aos amigos e vizinhos do bairro da Jamaica, onde cresceu, para dar vida ao grupo BGang e participar no single Longe. A paragem no futebol italiano por causa da pandemia trouxe-o a Portugal durante um mês e acabou por o empurrar para o estúdio e gravar um álbum a solo. Beginning tem sete faixas e conta com as participações de CiiJames, Léo Stunna, KidRobinn e Eric Rodrigues.

O novo rapper do panorama musical escreve as próprias letras e faz rimas que exprimem o que sente, com o mesmo ritmo com que marca golos no Calcio. O alter ego Way45 tem uma explicação embora ele o queira separar do Rafael Leão futebolista. "Way significa o caminho e o 45 é o código postal do meu bairro, o bairro da Jamaica", explicou o jogador ao Podcast Batumen, admitindo que "gosta de fazer e ouvir música" e se "não fosse jogador gostaria de ser rapper a tempo inteiro e pisar o palco pelo menos uma vez".

Interventivo nas questões sociais, chegou a responder a André Ventura durante a campanha para as eleições Presidenciais, quando o agora demissionário líder do Chega questionou a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao bairro da Jamaica. "Por ser um bairro social não quer dizer que todos sejam bandidos", escreveu no Twitter.

Para além de querer dar voz às pessoas do bairro onde cresceu, o jovem de 21 anos, condenado recentemente a pagar pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting, por ter rescindido unilateralmente após o ataque à Academia, quer é marcar golos pelo AC Milan. Para já tem seis golos marcados e um deles entrou para a história do campeonato italiano como o mais rápido de sempre por ter sido marcado em 6, 7 segundos.