Futebol é Momento: O novo programa desportivo da Sport TV

O programa desportivo "Futebol é Momento" junta a informação com o entretenimento e tem como anfitriões Cláudia Lopes, Pedro Ribeiro, Nuno Gomes e Pedro Barbosa. O programa tem inicio previsto para dia 28 de julho e será transmitido todas as quintas-feiras na Sport TV.

Para o CEO do canal desportivo Nuno Ferreira Pires, o objetivo da empresa é " fazer muito mais e melhor não com sensacionalismo e com notícias a curto prazo, mas com a vertente de conseguir alcançar um futebol mais positivo".

© Sport TV

O programa "Futebol é Momento", chegou a estar previsto para março no entanto, a aposta ficou para julho, altura em que se inicia a época 2022/23.

A novidade está no visual já que consideram as imagens uma "ferramenta fundamental para melhorar o produto final (programa) transmitindo as imagens das competições nacionais", afirma o Diretor de Programação Nuno Ferreira.

© Sport TV

A principal inovação conhecida na conferência de imprensa foi o podcast que será transmitido no início de cada semana para permitir fazer o começo das jornadas e, às quintas-feiras, em televisão o rescaldo das mesmas.

