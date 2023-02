Fulham, de Marco Silva, empata em casa do Chelsea na estreia de Enzo

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, empatou esta sexta-feira sem golos no reduto do Chelsea, que teve de início o reforço Enzo Fernández, ex-Benfica, no encontro de abertura da 22.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Em Stamford Bridge, cottagers e blues não foram capazes de desfazer o nulo no dérbi da cidade de Londres, onde o grande destaque dos onzes foi Enzo, a última aquisição do Chelsea no mercado de inverno, proveniente do Benfica, por 121 milhões de euros.

No Fulham, o médio defensivo português João Palhinha constou entre os titulares, enquanto o compatriota Cédric Soares, reforço no último dia mercado, não fez parte das escolhas.

Já nos blues, o avançado João Félix cumpriu o terceiro de três jogos de castigo, depois de ter sido expulso na estreia na Premier League, precisamente contra o Fulham, em 12 de janeiro, num encontro em atraso da ronda sete da prova.

Depois de dois desaires seguidos, os cottagers somam agora 32 pontos, no sexto posto, mais dois do que o Chelsea (nono colocado), mas ainda com um jogo por disputar.