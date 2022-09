Francisco Seixas da Costa condenado por difamar Sérgio Conceição

Francisco Seixas da Costa foi condenado esta segunda-feira pelo Tribunal do Bolhão, no Porto, pelo crime de difamação agravada. Vai ter de pagar uma multa de 2.200 euros, e a pagar uma indemnização civil por danos de 6 mil euros, valores que juntos acrescem aos 8.200 euros.

Segundo o Jornal de Notícias, em causa está uma publicação do twitter a 31 de março de 2019, onde Francisco chamou Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, de "javardo" no dia seguinte à vitória do F. C. Porto ao Sporting de Braga.

"Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. Aqueles adeptos do FC Porto que se reveem no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho", escreveu então Seixas da Costa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o Jornal de Notícias, o tribunal considerou a expressão "pejorativa" visou a pessoa e não o treinador e escreveu-a por trás de um computador, quando tinha tempo para refletir.

"Somos livres de entender que uma pessoa tem má educação, mas a palavra conta e a palavra tem peso. É diferente dizer que é grosseiro ou que é javardo. Podia ter dito tudo o que disse sem ter usado a expressão em causa. Aqui mostra-se a linha que não se deve ultrapassar", explicou a juíza do Tribunal do Bolhão.

Seixas da Costa foi sancionada com 110 dias de multa à taxa diária de 20 euros. O valor da indemnização reverte para uma instituição de caridade.