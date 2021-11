França e Bélgica garantem qualificação para o Mundial 2022

A campeã mundial em título, a França, e a líder do ranking mundial, a Bélgica, garantiram este sábado o apuramento para o Mundial 2022 de futebol, ao assegurarem o primeiro lugar nos respetivos grupos na zona de qualificação europeia. Os gauleses, que venceram o Mundial em 1998 e em 2018, triunfaram na receção ao Cazaquistão (8-0, com quatro golos de Mbappé) e garantiram o primeiro lugar do Grupo D, assegurando a 16.ª presença em fases finais, a sétima consecutiva.

Já a Bélgica bateu a Estónia, por 3-1 e apurou-se no Grupo E. A seleção belga, que ficou em terceiro no Mundial 2018, na Rússia, vai estar presente no Mundial pela 14.ª vez, a terceira seguida.

Estas duas seleções juntam-se à Alemanha, campeã em 1954, 1974, 1990 e 2014, e Dinamarca, também já apuradas na zona europeia, bem como ao anfitrião Qatar. No domingo, Portugal recebe a Sérvia e basta um empate para se apurar.

A Noruega sem Erling Haaland empatou, em casa, com a Letónia (0-0), colocando-se em risco a uma jornada do final. A equipa comandada por Stale Solbakken está em terceiro lugar do grupo G, com os mesmos 18 pontos da Turquia - que tem melhor diferença de golos marcados e sofridos - que goleou Gibraltar (6-0).

Espanha ou Suécia. Domingo, uma delas vai acabar o grupo B em primeiro e apurar-se diretamente para o Mundial 2022. A outra terá de ir aos playoffs. Os suecos precisam de vencer, mas aos espanhóis basta o empate. O mesmo cenário se aplica ao grupo C. Domingo, a Suíça recebe a Bulgária e a Itália vai até à Irlanda do Norte tentar a qualificação direta. Se terminarem empatados, apuram-se os suíços.

No grupo F está tudo definido: Dinamarca apurada e Escócia nos playoffs. No grupo H, Croácia e Rússia medem forças no sábado pelo apuramento direto. No grupo I a luta é entre Inglaterra (joga com San Marino) e a Polónia (joga com a Hungria). No grupo J, a Alemanha está apurada, enquanto Macedónia do Norte e Roménia lutam pelos playoffs.

Se na Europa está quase tudo por definir, na zona sul-americana, o Brasil, único país que participou em todas as edições, também já garantiu o apuramento. Os canarinhos são recordistas de vitórias na competição, com cinco troféus (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).