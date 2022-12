França continua na defesa do título mundial. Mais uma desilusão inglesa

A França continua bem viva na defesa do título mundial conquistado em 2018. A seleção de Didier Deschamps venceu ontem a Inglaterra por 2-1 e garantiu um lugar nas meias-finais do Mundial 2022, onde terá a surpreendente seleção de Marrocos como adversário. Os ingleses somaram mais uma desilusão, desta vez agravada por um penálti falhado por Harry Kane aos 84 minutos, que podia ter levado o jogo para prolongamento.

A seleção francesa assumiu desde o apito inicial o controlo do jogo, mostrando desde logo que estava ali para continuar a sua caminhada rumo ao segundo título mundial consecutivo, algo que só foi alcançado pela Itália (1934 e 1938) e pelo Brasil (1958 e 1962).

Giroud começou por avisar, com um cabeceamento perigoso, no meio dos centrais ingleses, que Jordan Pickford defendeu. Não demorou muito até que, aos 17 minutos, chegasse o golo com o médio Aurélian Tchouaméni, assistido por Antoine Griezmann, a rematar forte e colocado, de fora da área, para o fundo da baliza da Inglaterra.

Estavam abertas as hostilidades neste clássico do futebol mundial. E, em vantagem, a França sabia que podia recuar um pouco as suas linhas e aproveitar a velociade de Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé nos contra-ataques. E a verdade é que, a partir daí, os ingleses que tinham estado mais tranquilos arregassaram as mangas e foram em busca do empate, comandados pelo capitão Harry Kane que, depois de um livre perigoso de Luke Shaw, começou um duelo intenso com o guarda-redes Hugo Lloris, seu companheiro de equipa no Tottenham, que neste jogo se tornava o mais internacional pelo seu país, com 147 partidas, mais uma que Lilian Thuram.

Inspirado por esse feito, Lloris manteve a sua seleção agarrada à vantagem ao parar dois remates do amigo Kane. A segunda parte prometia emoções fortes e confirmou-se logos nos instantes finais, quando o guarda-redes de francês voou para desviar para canto um remate de Jude Bellingham que ia com selo de golo.

No entanto, aos 54 minutos, Hugo Lloris nada podia fazer no duelo com Harry Kane, que fez o empate de penálti e, dessa forma, igualou Wayne Rooney como melhor marcador de sempre da seleção inglesa, com 53 golos. Este lance acabou por fazer Tchouaméni passar de herói a vilão, pois foi ele que fez a falta sobre Buyako Saka, que permitiu o empate.

O jogo ganhou uma nova vida e ainda mais intensidade e velocidade.A resposta francesa foi imediata com Adrián Rabiot a rematar para uma espantosa defesa de Pickford. Os ingleses não quiseram ficar atrás, primeiro com um cabeceamento de Maguire ao poste e depois com um remate de Saka que deu a sensação de ter entrado. Os minutos passavam num jogo vertiginoso, mas pairava a ideia de mais um prolongamento neste Mundial (o terceiro nos quartos-de-final).

É certo que a Inglaterra estava melhor no jogo e a França estava em dificuldades. Só que aos 77 minutos tudo mudou. Apareceu o tridente ofensivo gaulês, com Giroud a rematou para uma defesa extraordinária de Pickford. Só que na sequência do canto que dali resultou, o guarda-redes inglês já não pode fazer quando Griezmann cruzou para Giroud cabecear para o 2-1.

Mais emoções fortes chegaram seis minutos depois, quando o VAR descobriu um penálti de Théo Hernández sobre Mason Mount. Novo empate à vista? Kane pegou na bola e rematou... para a bancada, confirmando a sina inglesa nas grandes penalidades, só que desta vez não foi no desempate. Só que o destino foi o habitual: Inglaterra eliminada.

