Filho de Quaresma e FPF prestam homenagem aos professores

"Querida professora...". Assim começa a mensagem deixada pela Federação Portuguesa de Futebol, de homenagem ao esforço dos professores durante o período de confinamento, e que tem como protagonista o filho do jogador Ricardo Quaresma.

No vídeo, publicado no YouTube, Ricky, de oito anos, agradece aos professores as "fintas" que fizeram todos os dias para conseguir ter todos os alunos ligados e fala do "público" que precisa da dedicação dos docentes para "crescer, viver e brincar". "Mais do que tudo queria agradecer pelos golos que temos conseguido fazer neste momento tão complicado para todos", diz a mensagem lida pela criança.

No final do pequeno filme de um minuto surge Ricardo Quaresma, que pergunta - "E vocês, já agradeceram aos vossos professores?". O vídeo conta também com a participação da docente Mariana Cartaxo, professora há mais de 15 anos, refere a federação.

"Problemas relacionados com carências tecnológicas, falta de internet, contextos sociais complicados, que obrigam por vezes à partilha do local de trabalho com filhos e outros familiares, não beliscam a dedicação nem o foco dos professores portugueses, sendo essa a razão principal que levou a FPF a prestar-lhes uma justa homenagem", escreve a FPF no seu site.