FPF e outras nove federações subscrevem declaração sobre Mundial do Qatar

Dez federações europeias de futebol, incluindo a de Portugal, dizem que "os direitos humanos são universais e se aplicam em todos os lugares" depois de a Fifa ter pedido às nações que disputam o Campeonato do Mundo do Qatar que "agora se concentrem no futebol".

"Reconhecemos e congratulamo-nos, como fizemos no passado, de que foram feitos progressos significativos por parte do Qatar, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes, com o impacto das alterações legislativas demonstrado nos recentes relatórios da Organização Internacional do Trabalho", pode ler-se na nota das federações.

Embora reconhecendo o "progresso significativo" feito pelo Qatar, a declaração conjunta emitida por membros do Grupo de Trabalho da UEFA sobre direitos humanos e direitos trabalhistas disse que "continuará a pressionar" a FIFA por respostas sobre questões pendentes em torno dos trabalhadores migrantes - o fundo de compensação para os trabalhadores migrantes e a criação de um centro de trabalhadores migrantes Doha.

"Congratulamo-nos com as garantias dadas pelo governo do Qatar e pela FIFA em relação à segurança, proteção e inclusão de todos os adeptos que viajam para o Campeonato do Mundo, incluindo fãs LGBTQ+. Também reconhecemos que todos os países têm problemas e desafios e concordamos com a FIFA que a diversidade é uma força", refere a declaração.

"No entanto, abraçar a diversidade e a tolerância também significa apoiar os direitos humanos. Os direitos humanos são universais e aplicam-se em todos os lugares."

A carta enviada pela FIFA na semana passada, assinada por seu presidente Gianni Infantino e pela secretária-geral Fatma Samoura, pedia que o futebol não fosse "arrastado" para "batalhas" ideológicas ou políticas e não deveria "dar lições de moral

Além de Portugal, subscrevem a declaração as federações da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, País de Gales, Países Baixos, Suécia e Suíça