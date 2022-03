Forte explosão em Jeddah perto do circuito onde se realiza GP de F1 no domingo

Uma forte explosão ocorreu esta sexta-feira num depósito de combustível localizado em Jeddah, na Arábia Saudita, a cerca de 20 quilómetros do circuito onde se vai realizar o Grande Prémio de Fórmula 1, este fim de semana, numa altura em que decorriam os treinos livres.

Os houthis iemenitas (movimento rebelde do Iémen que mantém um diferendo com a Arábia Saudita) já reivindicaram, em comunicado, a autoria do ataque, confirmando que esta sexta-feira fizeram vários ataques com drones e mísseis balísticos.

Os responsáveis da F1 para já aguardam mais informações sobre o sucedido, mas a realização da corrida no domingo pode estar em causa. "A nossa posição no momento é aguardar por mais informações das autoridades sobre o que realmente se passou", disse um responsável. Devido a este incidente, a segunda sessão de treinos livres do dia começou com um atraso.

Ao ouvir o estrondo e cheiro a fumo intenso, Max Verstappen, que participava nos treinos livres, perguntou à equipa da Red Bull, via rádio, se o seu carro estava a arder.