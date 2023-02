Flamengo conquista bronze com reviravolta sobre o Al Ahly

Com Gabriel Barbosa, após duas grandes penalidades convertidas, e Pedro a bisarem na partida, o conjunto brasileiro construiu a vantagem final, depois de ter estado a perder, no segundo tempo, graças a um outro 'bis' do egípcio Ahmed Abdelkader.

Depois da desilusão do não ter conseguido a presença na final desta competição, frente ao Real Madrid, após a eliminação, nas 'meias', perante os sauditas do Al Hilal (derrota por 3-2), a equipa do Rio de Janeiro, vencedora da Taça Libertadores de 2022, termina com um 'prémio consolação' no lugar mais baixo do pódio da prova, disputada em Marrocos.

Fazendo jus ao seu estatuto de favorita neste duelo, a formação orientada por Vítor Pereira até teve uma entrada feliz na partida, beneficiando de uma grande penalidade, logo aos 11 minutos, após falta de Ali Maâloul sobre Varela, e assinalada com recurso às imagens do VAR, que Gabriel Barbosa, na cobrança, não desperdiçou.

Pedro comemora o segundo golo que marcou, o quarto do Flamengo. © EPA/STR

Com o conforto do golo madrugador, o Flamengo entregou a iniciativa do desafio a um tímido Al Ahly, tentando, depois, surpreender em contra-ataque, mas com algumas dificuldades na definição final.

Assim foi aos 26 minutos, num rápido contragolpe desenhado por Arrascaeta e Gabriel Barbosa, e com Pedro a tentar finalizar de cabeça para defesa incompleta do guardião contrário, que Barbosa, na recarga, não conseguiu emendar.

O mesmo Gabriel Barbosa tentou, dez minutos depois, redimir-se com um remate de longe, mas, novamente, sem conseguir superar o guarda-redes do Al Ahly.

A este desperdício do Flamengo, responderam os egípcios com eficácia total, e na sua melhor chance até então, resgataram o empate, aos 38 minutos, na sequência de um canto, que Ahmed Abdelkader, sem oposição firme do central brasileiro Fabrício Bruno, desviou de cabeça.

O tento fez despertar o conjunto norte-africano, que passou então a rondar mais vezes a baliza de um Flamengo destabilizado, e com algumas dificuldades conseguiu segurar o 1-1 até ao tempo de descanso.

No regresso do descanso, esperava-se uma reação mais contundente dos brasileiros, mas acabou por ser o Al Ahly a surgir com mais garra, e dispondo de uma soberana oportunidade, aos 58 minutos, numa grande penalidade que Ali Maâloul desperdiçou, permitindo a defesa de Santos.

O detentor do título da Liga dos Campeões Africanos não esmoreceu com este desperdício, e aos 60 recorreu a uma jogada individual de Ahmed Abdelkader, que ludibriou toda a defesa do Flamengo, para a assinar a primeira reviravolta no marcador da partida.

Na reação, o conjunto 'carioca' viu a tarefa facilitada quando aos 65 minutos, o egípcio Adbelfattah foi expulso com cartão vermelho direto, após travar Ayrton Lucas, à entrada da área, depois do árbitro sancionar, numa primeira instância, penálti, mas o VAR a corrigir a decisão.

Apesar da superioridade numérica, o Flamengo ainda passou por um grande susto, quando 75, Mohamed Sherif se isolou e rematou, mas viu o guardião Santos segurar a bola entre as pernas.

O lance terá servido de 'despertador' para os pupilos de Vítor Pereira, que aos 77 minutos recuperaram igualdade, num lance insistência de Pedro, e aos 84 consumaram a reviravolta no marcador, em nova grande penalidade apontada por Gabriel Barbosa, após corte com a mão do recém-entrado Hany, deslumbrado pelo VAR.

Com a vantagem numérica e no marcador, o Flamengo passou a dominar a partida, e já nos descontos conseguiu fechar o resultado, com Pedro a também chegar ao 'bis', aproveitando um corte defeituoso de um oponente, e fechar o desafio com o 4-2 final.

Jogo no Estádio de Tanger, em Tanger.

Al Ahly - Flamengo, 2-4.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Gabriel Barbosa, 11 minutos (grande penalidade).

1-1, Ahmed Abdelkader, 38.

2-1, Ahmed Abdelkader, 60.

2-2, Pedro, 77.

2-3, Gabriel Barbosa, 84 (grande penalidade).

2-4, Pedro, 90+1.

Equipas:

- Al Ahly: Elshenawy, Abdelmoneim, Yasser Ibrahim, Adbelfattah, Ali Maâloul (Hussein Elshahat, 90), Ahmed Abdelkader, Taher Mohamed, Marawan Attia, Hamdi Fathy (Aliou Dieng, 90), Percy Tau e Mohamed Sherif (Mohamed Hany, 75).

Treinador: Marcel Koller.

- Flamengo: Santos, Guillermo Varela, David Luiz (Pablo, 87), Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Everton Ribeiro (Everton Cebolinha, 63) Arturo Vidal, Arrascaeta (Erick, 90+8), Gabriel Barbosa e Pedro (Matheus França, 90+8).

Treinador: Vítor Pereira.

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arrascaeta (28), Abdelmoneim (28), Marwan Attia (58), Hamdi Fathy (75), Gabriel Barbosa (90+12), Mohamed Hany (90+12) e Hussein Elshahat (90+12). Cartão vermelho direto para Adbelfattah (69).

Assistência: 30.216 espetadores.