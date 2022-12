Argentina é campeã Mundial pela terceira vez na história. Messi o Melhor Jogador

A Argentina é a nova campeã Mundial e Lionel Messi o rei do Qatar 2022 (apesar do fabuloso hat-trick de Kylian Mbappé). A seleção comandada por Lionel Scaloni destronou esta tarde a França do trono mundial com ajuda da arte de Di María e o pragmatismo genial de Messi. O sofrimento provocado por Mbappé, que ressuscitou a França por duas vezes (no segundo tempo e no prolongamento) não impediu a festa do terceiro título da história albiceleste. Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundial.

A ganhar por 2-0 ao intervalo - penálti de Lionel Messi e golaço de Di María - a Argentina abdicou da iniciativa de jogo no segundo tempo e viu o camisola 10 francês atormentar e de que maneiras as ambições sul-americanas. Com dois golos em minuto e meio, o avançado do PSG relançou a final e contou com uma enorme defesa de Lloris (tornou-se o guarda-redes com mais jogos em mundiais, 20) para travar o remate de Messi nos instantes finais e levar o jogo para prolongamento... e aí o camisola 10 da albiceleste levou a melhor em novo duelo, voltando a colocar a seleção argentina em vantagem.

Mas Mbappé ainda tinha mais para dar ao jogo e chegou ao hat-trick no prolongamento, levando a decisão do título para as grandes penalidades, onde os argentinos acertaram mais (4-2) e foram mais felizes. Entre os novos campeões do mundo há dois benfiquistas: Enzo Fernández (eleito o melhor jogador jovem do mundial) e Nicolas Otamendi são os primeiros a sagrarem-se campeões jogando no futebol português.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No dia em que se tornou o jogador com mais jogos em mundiais (26), Messi acabou coroado, apesar de ter perdido o troféu de melhor marcador do torneio para Mbappé (8 golos). O francês destacou-se a nível individual, mas Messi ganhou vantagem para o The Best 2022... que a FIFA atribuirá em janeiro.