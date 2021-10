"Estou super contente." Filipa Martins nas finais de "all around" e paralelas nos Mundiais de ginástica artística

A portuguesa Filipa Martins garantiu esta terça-feira a presença nas finais do concurso completo (all-around) e de paralelas assimétricas, feito inédito para a ginástica lusa, nos Mundiais de artística, que decorrem em Kitakyushu, no Japão.

Filipa Martins tornou-se a primeira portuguesa a garantir presença numa final por aparelhos em Mundiais de ginástica artística, ao terminar a qualificação do concurso de paralelas assimétricas no oitavo lugar, com 14.133 pontos, depois de ter sido 17.ª classificada no mesmo aparelho nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

A ginasta portuguesa assegurou também presença no concurso completo, com a sexta posição na qualificação, com 53.032 pontos.

"Estou super contente com os resultados que consegui nas qualificações, nas paralelas foi mesmo em último lugar, mas foi fantástico, porque foi a primeira vez que consegui, e no 'all around' passei em sexto, o que foi muito bom", disse Filipa Martins, em declarações divulgadas pela Federação de Ginástica de Portugal (FGP).

A ginasta portuguesa estabeleceu como objetivos fazer "provas limpas" nas finais de 'all around', agendada para quinta-feira, e de paralelas assimétricas, que se disputa no sábado, e garantiu "querer desfrutar ao máximo" em ambas as competições.

As estreantes Maria Mendes e Rafaela Ferreira terminaram a qualificação para o concurso completo nas 39.ª (47.033) e 52.ª (43.698) posições, respetivamente.

As competições masculinas, nas quais Portugal está representado por Bernardo Almeida, José Nogueira e Guilherme Campos, começam esta terça-feira.