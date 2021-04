Filipa Martins dá nome a novo movimento técnico na ginástica artística

A ginasta da Maia, Filipa Martins, deu nas vistas nos Europeus de ginástica artística ao representar Portugal, mas foi em Basileia, na Suíça, que a atleta fez história e que vê agora um elemento técnico de sua autoria a ser incluído no código de pontuação internacional. Para além disto, o movimento será ainda intitulado de "Martins".

Filipa Martins, ginasta que integra o Acro Clube da Maia, foi ainda apurada para duas finais, uma delas nas paralelas assimétricas, aparelho onde executou este movimento inédito. A ginasta terminou no 12º lugar no concurso geral (all-around), com 52 865 pontos.

A atleta está a preparar-se para os Jogos Olímpicos em Tóquio, depois de já ter passado pelos olímpicos do Rio de Janeiro, no ano de 2016.

Veja o movimento agora com o seu nome: