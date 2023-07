Filho de LeBron James sofre paragem cardíaca durante treino

© AFP via Getty Images

Bronny James, de 18 anos e o filho mais velho do astro da NBA LeBron James, encontra-se em condições estáveis depois da paragem cardíaca enquanto treinava com a sua equipa de basquetebol universitária, em Los Angeles, informou a família esta terça-feira.

"Ontem enquanto treinava, Bronny James sofreu uma paragem cardíaca", disse um porta-voz da família, em comunicado enviado à AFP.

""A equipa médica conseguiu tratar de Bronny e levá-lo ao hospital. Ele agora está estável e já saiu das Unidades de Cuidados Intensivos (UTI). Pedimos respeito e privacidade para a família James e atualizaremos os media quando houver mais informações", refere o comunicado. "LeBron e Savannah tencionam enviar, publicamente, os seus mais profundos agradecimentos e apreço à equipa médica e atlética da Universidade do Sul da Califórnia pelo seu incrível trabalho e dedicação à segurança dos seus atletas".

O site de notícias TMZ.com informou que James estava inconsciente antes de ser levado para o hospital após o incidente cardíaco.

Bronny James comprometeu-se a jogar pelo USC Trojans em maio, depois de se tornar numa das principais promessas do basquetebol universitário dos Estados Unidos.

O seu pai - o melhor anotador de todos os tempos da NBA, quatro vezes campeão e quatro vezes o jogador mais valioso do campeonato - há muito que fala no desejo de estender a sua carreira para conseguir jogar ao lado do seu filho na liga profissional.

A estrela adolescente pode ser elegível para o Draft da NBA após uma temporada pelos Trojans.

Alguns analistas já o identificaram como uma provável seleção entre os 10 melhores no Draft da NBA de 2024. Bronny James completa 20 anos em outubro de 2024, mesmo mês em que a temporada 2024-25 da NBA começará.