FIFA vai decidir sobre aumento do tempo adicional no próximo mês

O International Board (IFAB), organismo que define as regras do futebol, vai discutir na sua reunião anual, em 04 de março, as alterações que visam aumentar o tempo útil de jogo, informou esta quarta-feira a FIFA.

O aumento dos minutos de compensação, após o fim dos 90 minutos regulamentares, foi testada no Mundial2022, no Qatar, com várias partidas a contarem com mais de 10 minutos extra, para compensarem o tempo perdido quando há comemorações de golos, lesões, análises do videoárbitro (VAR) e substituições.

O objetivo é "criar condições mais justas para ambas as equipas ao nível do tempo disponível num jogo, com particular enfoque num cálculo mais rigoroso do tempo adicional", realçou a FIFA, que pode lançar as novas regras já no início da próxima temporada.