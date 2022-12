FIFA rejeita pedido de Zelensky para partilhar mensagem de paz na final do Mundial

A FIFA rejeitou um pedido de Volodymyr Zelensky para partilhar uma mensagem de paz antes do início da final do Mundial de futebol, agendada para domingo, avança a CNN.

De acordo com a estação norte-americana, o gabinete do presidente ucraniano ofereceu-se para aparecer através de um vídeo para ser exibido aos adeptos no estádio, mas recebeu resposta negativa. Não ficou claro se a mensagem de Zelensky seria gravada ou ao vivo.

"Pensámos que a FIFA queria usar a sua plataforma para um bem maior", lamentou a fonte citada pela CNN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No entanto, ainda estão a decorrer negociações entre a presidência ucraniana e a FIFA.

O pedido não é surpreendente. Kiev tem repetidamente utilizado grandes eventos mundiais para manter os holofotes globais sobre a guerra na Ucrânia.

Zelensky apareceu através de vídeo em eventos como a cúpula dos G20, a cerimónia de entrega dos prémios Grammy e o Festival de Cinema de Cannes, tendo também concedido entrevistas a jornalistas e artistas famosos como Sean Penn e David Letterman.