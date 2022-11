FIFA confirma que primeiro golo de Portugal ao Uruguai não é de Ronaldo

A tecnologia da bola utilizada no Mundial 2022 provou conclusivamente que Cristiano Ronaldo não tocou na bola no primeiro golo de Portugal na vitória desta segunda-feira sobre o Uruguai (2-0), avança a ESPN, que cita fontes da FIFA e da fabricante da bola, a Adidas.

O portal diz que foi informado de que a tecnologia contida na bola prova que a cabeça de Ronaldo não teve contacto com a bola, o que significa que Bruno Fernandes foi confirmado como autor do golo inaugural de Portugal.

"No jogo entre Portugal e Uruguai, com recurso à tecnologia Connected Ball alojada na bola oficial Al Rihla da Adidas, podemos mostrar definitivamente que não houve contacto de Cristiano Ronaldo com a bola no golo inaugural", refere um comunicado fornecido pela FIFA à ESPN através da Adidas.

"Nenhuma força externa na bola foi detetada, como mostra a falta de 'batimento cardíaco' das nossas medições. O sensor de 500 MHz dentro da bola permite-nos ser altamente precisos na nossa análise", indica a nota.

A bola de jogo inclui tecnologia que pode fornecer dados em tempo real aos árbitros e que captura todos os toques feitos pelos jogadores através dos sensores, o que de acordo com um comunicado divulgado em julho deste ano ajuda a "informar situações de fora de jogo", melhorando a qualidade e a velocidade do processo de tomada de decisão do VAR.

No jogo desta terça-feira, Cristiano Ronaldo comemorou o golo se fosse dele, o que levaria a igualar os nove golos de Eusébio em Mundiais.

"Celebrei como se fosse o golo fosse do Cristiano. Pareceu-me que ele havia tocado na bola. O meu objetivo era cruzar para ele", afirmou o médio após o encontro, realçando que "o mais importante" foi assegurar o apuramento para os oitavos de final. "Estamos felizes com a vitória independentemente de quem marcou", vincou.