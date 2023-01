FIFA castiga quatro uruguaios pelos incidentes após afastamento do Mundial2022

A FIFA puniu hoje quatro futebolistas do Uruguai por incidentes após a partida da fase de grupos do campeonato do Mundo2022 do Qatar que culminou com triunfo por 2-0 frente ao Gana, a um golo de evitar a eliminação.

Edison Cavani, Diego Godín, José María Giménez e Fernando Muslera foram alvo de inquerido por "má conduta", que inclui "comportamento ofensivo e violação dos princípios do fair play" pela forma incorreta como se dirigiram ao árbitro após o final do encontro.

Giménez e Muslera acabaram punidos com quatro jogos de suspensão cada um, além de uma multa de cerca de 20.000 euros e de "serviço comunitário em benefício da comunidade do futebol".

Por sua vez, Cavani e Godín foram condenados a uma partida de suspensão, cerca de 15.000 euros e igualmente a serviço comunitário.

Já a federação uruguaia foi considerada "responsável pelo comportamento discriminatório dos seus adeptos" bem como pela dos seus atletas, pelo que no seu próximo jogo FIFA em casa vai jogar com o estádio parcialmente fechado, além de uma multa de 50.000 euros.

Aos 57 minutos, o árbitro alemão Daniel Siebert consultou o VAR para avaliar possível penálti sobre o ex-benfiquista Darwin Nunez, não o sancionando, no que poderia ter resultado no 3-0: no fim do encontro, com atitude ameaçadora, os jogadores cercaram-no e insultaram-no.

Com os mesmos quatro pontos da Coreia do Sul, o Uruguai acabou em terceiro lugar do Grupo H, ganho por Portugal, com seis, ficando a um golo de se superiorizar aos asiáticos orientados por Paulo Bento.

"Se me sancionarem por derrubar o monitor do VAR, então vão ter de prender o árbitro por nos ter afastado do Mundial. Foram erros que, com VAR, com todas as câmaras e todos os árbitros que estão, não podem acontece", disse, na altura, Edison Cavani.