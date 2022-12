"Ficaria muito feliz se Ronaldo não jogasse", diz selecionador de Marrocos

Selecionador marroquino deixou a garantia de ter um plano para travar Portugal e alcançar, assim, as meias-finais do Mundial.

O selecionador de Marrocos, Walid Regragui, fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de sábado frente a Portugal (15.00 horas), a contar para os quartos-de-final do Mundial 2022, e disse estar preparado para causar problemas à seleção portuguesa, que diz ser favorita.

Após eliminar a Espanha nos oitavos-de-final, Walid Regragui afirmou que nesta altura do Mundial "já todos se conhecem bem" e que Marrocos tem "pontos fortes e fraquezas", algo que Portugal "talvez tenha menos". "Vamos jogar com alguns dos melhores jogadores do Mundo e talvez da história. Mas também era difícil com a Croácia, a Bélgica e a Espanha. E não nos saímos mal. Respeitamos muito Portugal", afirmou. "Portugal é favorito, é uma seleção que pode ganhar a competição, mas podemos ser, como fomos com a Espanha, uma pedra no sapato. Não vamos mudar de estratégia", garantiu ainda.

Sendo Marrocos a única seleção africana ainda em prova, e ainda invicta, Walid Regragui diz que o grupo está "orgulhoso". A presença nos quartos-de-final do Mundial significa também que Marrocos é a primeira seleção árabe a conseguir fazê-lo, algo que a equipa sente no Qatar, onde tem tido muitos adeptos a apoiar. "Vemos em todo o lado, desde as redes sociais aos órgãos de informação árabes e africanos, que não temos só um país a apoiar-nos. Temos um continente inteiro, uma irmandade inteira. Há muita gente a rezar por nós. Mas o mais importante é que nos lembremos que em primeiro lugar jogamos por Marrocos."

Para Walid Regragui, o jogo de sábado frente a Portugal "vai ser um grande desafio", e diz ter esperança que Cristiano Ronaldo não jogue. "Não sei se joga ou não, mas espero que não. Ficaria muito feliz. É um dos melhores de sempre", considerou.

Estando nos quartos-de-final, Marrocos torna-se assim na quarta seleção africana a conseguir alcançar esta fase da prova. Mas o técnico marroquino recusa entrar em euforias. "É muito bom ver os adeptos, mas estamos focados no jogo e no torneio. Queremos continuar a fazer história, mas temos de lembrar a todos que já fizemos história", afirmou. No entanto, deixou uma garantia: "Queremos mais. Não nos guiamos por algoritmos. Queremos mostrar aos adeptos que estamos com fome de mais vitórias."

Depois de ver o seu estilo de jogo, em bloco baixo, consistente e a dar iniciativa ao adversário, ser criticado, Walid Regragui referiu que viu "a França, a Alemanha e Portugal a fazer o mesmo e ninguém os criticou". Contudo, deixar Portugal ter bola "pode ser um erro", por isso, o selecionador assegurou "ter um plano" para o desafio. "Se entrarmos de peito feito, será um erro. Se chegarmos ao intervalo com um empate vamos tornar o jogo muito difícil para Portugal. Esse é o nosso plano", especificou depois.