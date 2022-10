Festa sexual com jogadoras e treinadores do Famalicão denunciada à Federação

Uma festa de cariz sexual que envolveu várias jogadoras de futebol do Famalicão e alguns elementos da equipa técnica e da estrutura do clube na época passada foi denunciada à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), revela o Público.

A queixa foi recebida pelo recém-criado Portal de Denúncia da FPF, depois das acusações de assédio sexual feitas ao antigo treinador do Rio Ave por várias futebolistas.

"Ao ver várias das minhas colegas de profissão denunciar práticas de assédio sexual de um treinador e diretor desportivo, mas também a conduta negligente dos dirigentes do F.C. Famalicão, que foram avisados e nada fizeram, decidi contar também por esta via o meu caso e esperar que se investigue, também, esta situação", indica a queixa de uma atleta, que fala numa festa em que houve "uma alegada orgia e práticas de cariz sexual" com pelo menos oito jogadoras.

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF já inquiriu as jogadoras, o treinador e outras testemunhas, podendo pronunciar-se em breve.