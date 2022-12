Festa marroquina estragada por distúrbios em algumas cidades europeias

Mundial do Qatar

A festa marroquina pela passagem às meias-finais do Mundial do Qatar ficou estragada por distúrbios em algumas cidades europeias, com a polícia a intervir para retirar os adeptos das ruas.

Em Paris, houve cargas policiais para retirar os adeptos marroquinos dos Campos Elíseos, para onde tinham ido fazer a festa após a vitória por 1-0 frente a Portugal.

Marrocos irá jogar as meias-finais com a França, que ganhou esta noite por 2-1 à Inglaterra.

Em Bruxelas, as autoridades efetuaram uma dezena de detenções, segundo indicou a polícia, citada pelo Le Soir, indicando que houve pequenos grupos que lançaram projéteis na direção dos agentes.

Nos Países Baixos, também houve forte presença policial em resposta aos festejos marroquinos, com a polícia de Amesterdão a emitir uma ordem de emergência para retirar os adeptos das ruas, recorrendo a um canhão de água, segundo a estação de televisão NOS.

Em Itália, a situação ficou complicada em Milão, segundo o La Stampa, que disse que um homem de 30 anos ficou ferido com gravidade após ser esfaqueado durante os festejos.