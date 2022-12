Fernando Santos: "Não foi uma noite perfeita, mas foi bem conseguida"

Apesar da expressiva vitória sobre a Suíça (6-1), nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, Fernando Santos considerou que esta "não foi uma noite perfeita, mas foi bem conseguida, pela atitude e pela concentração".

"Foi uma vitória. É importante não baixar este nível", salientou o selecionador nacional, que durante a super flash interview não se quis alongar muito nas comparações entre Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos: "São jogadores diferentes."

Mais tarde, na flash interview, Fernando Santos disse que os "jogadores estão de parabéns" porque "fizeram uma exibição muito boa em todos os momentos do jogo", mas alertou que dentro de quatro dias há uma partida diante de Marrocos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O técnico desvalorizou a ausência de Cristiano Ronaldo, frisando que noutros jogos as suas opções podem ser outras, lembrando ainda o caso de João Cancelo, que pela primeira vez neste Mundial se sentou no banco de suplentes.

Sobre Marrocos, recordou as dificuldades causadas pela seleção africana no Mundial anterior, em 2018.

Os jogadores em discurso direto:

Gonçalo Ramos: "Hat trick? Foi tudo muito rápido. Temos de nos focar no próximo jogo. Titular no próximo jogo? São assuntos que não são para mim. O Cristiano falou comigo como fala como todos. É o capitão e tenta ajudar todos. Isto é jogo a jogo, não vamos pensar já no título."

William Carvalho: "Gonçalo é um jovem com muita qualidade. O ambiente no balneário é bom, é um ambiente de união. O importante era ganhar. Marcar seis golos é sempre bom mas ganhar por 1-0 também seria bom. A equipa entrou como entra em todos os jogos. Gonçalo Ramos vai ter que pagar o jantar a todos amanhã."

Otávio: "Fizemos um grande jogo. Controlámos toda a primeira parte. O jogo foi todo nosso. Agora é descansar para os quartos-de-final. Senti-me bem. Lesão? No começo estive um bocadinho com medo, mas depois correu bem. Estou a 100%. Se Marrocos passou foi porque teve qualidade para eliminar Espanha."

Pepe: "Elevação no golo? Temos a sorte de ter grandes jogadores, que metem bem a bola. Eu estava no sítio certo. Não há qualquer problema entre o Cristiano e o grupo. Ele sabe que o mais importante é o 'nós'. Marrocos? No futebol hoje em dia não basta ter qualidade, há que trabalhar muito. E nós vamos trabalhar muito para dar uma alegria ao nosso povo."

Bruno Fernandes: "Fizemos um bom jogo com a Coreia, independentemente do resultado. Em geral, as prestações da equipa têm sido muito, muito boas. Temos de continuar assim porque o coletivo vai ganhar mais jogos assim. A equipa está como estava quando perdeu 1-2 contra a Coreia. Só temos de continuar a seguir as ideias do treinador e as ideias do grupo."

João Félix: "Estivemos bem durante os 90 minutos. Olhámos nos olhos do adversário e quando assim é é muito difícil alguém nos ganhar. Vamos tentar aproveitar as debilidades de Marrocos e anular os pontos fortes deles, sem perder a nossa identidade. Estando ou não o Cristiano, o importante é a equipa."