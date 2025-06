Reinado de Fernando Santos na Polónia só durou 233 dias

Anunciado a 24 de janeiro com pompa e circunstância, atirando na apresentação a célebre frase "a partir de hoje sou polaco, sou um de vocês", Santos sai pela porta pequena, com a seleção em sérios riscos de falhar o apuramento para o Euro 2024 - está no quarto lugar do Grupo E, com apenas seis pontos em cinco jogos, com duas vitórias e três derrotas.