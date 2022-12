Santos: "Ficar na seleção? Quando chegar a Lisboa vou falar com o presidente"

As primeiras palavras de Fernando Santos foram, naturalmente, de desilusão com a eliminação frente a Marrocos. "Sair do Mundial dói sempre", disse, admitindo que a seleção nacional "demorou muito tempo a entrar no jogo".

Questionado sobre se o seu ciclo terminou no comando da seleção, Fernando Santos respondeu: "Quando chegar a Lisboa, com serenidade e com tempo, vou falar com o presidente e logo veremos o que é melhor para a seleção. Apresentar demissão? Isso não se coloca, vamos falar sobre o assunto."

Fernando Santos assumiu ser "uma desilusão para todos" esta eliminação frente a Marrocos. "Estávamos convencidos que tínhamos capacidade para chegar à final e poder vencê-la", sublinhou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sobre o jogo, o técnico disse que "os jogadores queriam muito, tinham muita vontade, estavam muito confiantes, mas não conseguiram explanar todo o nosso jogo". "Conseguimos situações de golo, não conseguimos marcar, mas os meus jogadores trabalharam muito", disse o selecionador nacional após a partida que ditou o adeus ao Qatar.

"Faltou-nos criatividade e imaginação na primeira parte, circulamos demasiado a bola, deixando que o adversário recuasse muitas linhas e depois tornou-se mais difícil. Era raro desequilibrarmos no um para um e não aceleramos o jogo da forma como habitualmente conseguimos. Mesmo assim tivemos algumas situações, não conseguimos finalizar e depois sofremos o golo", adiantou.

"Na segunda parte, procurou chegar ao empate, mas nos últimos 10 minutos entramos em ansiedade, com muitas bolas em cruzamento pelo ar, ainda tivemos o remate do João Félix que o guarda-redes defendeu de forma fantástica. Faz parte do futebol. Era um pouco de desespero. Os jogadores deram tudo", sublinhou Fernando Santos, garantindo que "esta geração vai fazer coisas muito boas".

Em jeito de balanço, Fernando Santos disse ter faltado "uma pontinha de sorte", assegurando que os casos em torno de Ronaldo "não tiveram reflexo algum", pois "a equipa esteve sempre unida".

Sobre a arbitragem, Fernando Santos diz que "não parece que faça sentido" falar do trabalho, mas sempre foi dizendo que no jogo com a Coreia "permitiu algumas faltas". "Apesar disso, não devemos ir por aí", sublinhou.