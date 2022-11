Fernando Santos anuncia convocados para o Mundial na quinta-feira

O selecionador nacional Fernando Santos vai anunciar na próxima quinta-feira às 17.30 horas, na Cidade do Futebol, a lista dos 26 jogadores convocados para o Mundial 2022, que se inicia no dia 20 deste mês no Qatar.

Refira-se que Portugal está no grupo H e estreia-se no dia 24 com o Gana, defronta depois o Uruguai no dia 28 e a 2 de dezembro vai defrontar a Coreia do Sul.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os oitavos-de-final que se disputam entre os dias 3 e 6 do próximo mês.