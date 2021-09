"Todos os sacrifícios valeram a pena"

Fernando Pimenta conquistou, este sábado, a medalha de ouro em K1 1000 metros no campeonato do mundo de canoagem que se realiza em Copenhaga, na Dinamarca.

O canoísta Fernando Pimenta sagrou-se campeão mundial ao bater o húngaro Balint Kopasz na final da prova, aumentando para dois os pódios de Portugal na Dinamarca.

"Chegámos a ponderar não vir ao campeonato do Mundo. Estava muito cansado física e psicologicamente. Estava mesmo no limite, mas olhava para a linha de meta com o objetivo de um dia a minha família e filha dizerem que valeu a pena aqueles momentos de sacrifício longe deles, abdicar de tudo e de todos e trabalhar com o meu treinador, que sempre acreditou que este título era possível", desabafou o atleta limiano.

Na pista quatro, Pimenta completou a prova em 3.25,82 minutos, superando o campeão olímpico por 67 centésimos. O bielorrusso Aleh Yurenia conquistou o bronze, gastando mais 4,65 segundos do que o português.

"Sem dúvida que este ouro sabe muito bem. Foram anos muito difíceis, muito duros. Sempre a tentar inovar, melhorar, com alguns altos e baixos. Aprendemos com alguns momentos mais baixos, mais duros. Esta última fase de treino após os Jogos Olímpicos foi muito complicada", assumiu.

Esta época, Fernando Pimenta foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e vice-campeão da Europa.

Em Mundiais, em K1 1.000 metros, Fernando Pimenta foi campeão em 2018, em Montemor-o-Velho, 'vice' em 2017 na República Checa e bronze em 2015 em Itália e 2019 na Hungria.

Este é o segundo pódio de Portugal nos Mundiais, depois do bronze conquistado na canoagem adaptada, em VL2 200, por Norberto Mourão, que foi igualmente bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.