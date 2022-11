Fernando Gomes e o Mundial: "Estamos obrigados a pensar em grande"

Numa entrevista ao jornal espanhol Marca, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), falou abertamente dos objetivos da seleção nacional no Mundial do Qatar, que arranca no dia 20

"O que se pode esperar de Portugal? Espero uma equipa com máxima ambição. Com o talento que temos, estamos obrigados a pensar em grande. Ganhar o Mundial é difícil, como foi ganhar o Europeu em 2016. Todos sabemos que, nestas competições, a fronteira que separa ganhar de perder é muito ténue, mas vamos tentar", disse.

"Alguém disse uma vez que tudo o que um sonho necessita para tornar-se realidade é que alguém acredite que pode sê-lo, e nós acreditamos", acrescentou o líder federativo.

Fernando Gomes abordou ainda a entrega ao Qatar da organização do Mundial, que tanta polémica tem motivado: "O Mundial do Qatar decidiu-se há 12 anos, utilizando um modelo de votação diferente do que está vigente hoje em dia. A ideia era levar o Campeonato do Mundo a uma região geográfica que nunca havia recebido a principal competição de futebol, como se fez na África do Sul em 2010. Uma ideia meritória e que constituía uma oportunidade para o Qatar. Infelizmente, já sabemos que as coisas não correram bem até agora."

"Não será aceitável que haja discriminação de nenhum tipo, nem restrições à liberdade de imprensa durante o Mundial. Quando se candidatou, o Qatar sabia o espírito e o ambiente em que se vive numa competição desta magnitude, é necessário honrar esse compromisso. O mundo inteiro vai estar muito atento ao que se vai passar no Qatar", concluiu.