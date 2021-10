FC Porto recetivo a vender capital da SAD a investidores estrangeiros

O FC Porto está recetivo a vender parte das ações do clube a investidores estrangeiros. A notícia é avançada pela Bloomberg, e adianta que a crise financeira está na base de os responsáveis portistas estarem a ouvir alegadas propostas para a compra de uma parte minoritária das ações da SAD.

A Bloomberg adianta que a direção do FC Porto presidida por Pinto da Costa está a trabalhar com a empresa de assessoria Certus Capital Partners, com sede em Londres, Inglaterra, para avaliar possíveis investidores. A mesma notícia adianta que existem negociações em curso e que os dragões são um clube bastante atrativo para fundos de investimento, dado tratar-se de equipa consolidada em Portugal e que disputa regularmente a Champions.

A possível entrada de investidores no FC Porto vai de encontro ao que tem sido prática um pouco por toda a Europa, apesar de ser um caso raro no futebol português.