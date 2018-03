Pub

Além do Estoril, dragões revelam clubes e jogadores com os quais saldaram dívidas no dia 14 de fevereiro

O FC Porto enviou 15 documentos para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa que considera serem esclarecedores sobre o caso do pagamento de 784 mil euros ao Estoril na semana anterior à segunda metade do jogo, disputada a 21 de fevereiro - e que os dragões acabaram por vencer por 3-1, depois de estarem a perder por 1-0 aquando da interrupção ao intervalo, no dia 15 de janeiro.

Recorde-se que o Ministério Público confirmou na quarta-feira a abertura de um inquérito à segunda parte do jogo, depois de uma queixa anónima ter dado entrada na Procuradoria-Geral da República e sido remetida para o DIAP Lisboa. Na base da queixa, um alegado encontro entre um dirigente portista e um diretor da Traffic, empresa que detém a SAD do Estoril, além de uma transferência bancária de 784 mil euros dos dragões para o Estoril na semana anterior à segunda metade do jogo. Transferência que o FC Porto já confirmou, justificando a mesma com o pagamento de dívidas resultantes ainda da contratação de Licá e Carlos Eduardo.

Agora, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, divulgou na noite de quinta-feira, no Porto Canal, que os portistas enviaram para o DIAP 15 documentos, entre os quais a lista de todas as entidades a quem o FC Porto pagou além do Estoril. No total foram 3,9 milhões de euros pagos, a clubes como o Watford, América, Corinthians, Genk e Feirense, segundo o responsável dos dragões.

"Para o DIAP seguiu o contrato do Tozé com o FCPorto, empréstimo e de cedência definitiva; aquisição de Carlos Eduardo e cedência definitiva; o contrato de aquisição de LIcá, empréstimo e cedência definitiva. Seguiu também a informação relativa à fatura e todo o seu trajeto, as informações da entrada de dinheiro da receita do Liverpool e de um contrato de direitos televisivos; seguiu também a lista de todas as entidades a quem o FC Porto pagou além do Estoril. E há pagamentos ao America do México, Feirense, Alberto Bueno, que rescindiu; Corinthians, Watford, Gent (Depoitre), Victor Garcia, que também rescindiu e recebeu. Nesse dia, a 14 de fevereiro foram feitos 3,9 milhões de euros em pagamentos. Esses movimentos foram remetidos com as provas de todos pagamentos. Foi tudo enviado para o DIAP e também para a Liga de Clubes", disse Francisco J. Marques no Porto Canal.