FC Porto venceu Vilafranquense por 2-0

De acordo com o sítio dos 'azuis e brancos', a formação comandada por Sérgio Conceição venceu com golos do espanhol Toni Martínez e do iraniano Mehdi Taremi.

Face ao Vilafranquense, foram utilizados Diogo Costa, Bruno Costa, João Marcelo, Fábio Cardoso, Zaidu, Eustáquio, Vasco Sousa, Otávio, Gonçalo Borges, Galeno, Toni Martínez, Marcano, Danny Namaso, Francisco Meixedo, João Mário, Pepe, David Carmo, Uribe, Francisco Conceição, Pepê, Evanilson, Rodrigo Conceição, Taremi e Fernando Andrade.

Por seu lado, Marchesín, Cláudio Ramos, Grujic, Wendell e Bernardo Folha "fizeram trabalho específico", sendo que no boletim clínico "consta apenas o nome de Manafá (tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado)".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O encontro com o Vilafranquense foi integrado no treino vespertino do FC Porto, que, pela manhã, cumpriu um treino em Vale do Lobo.