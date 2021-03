FC Porto vence em Portimão e consolida segundo lugar

O FC Porto consolidou hoje o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Portimonense, por 2-1, em jogo da 24.ª jornada, graças a dois autogolos.

Lucas Possignolo (45+1 minutos) e o guarda-redes Samuel Portugal (67) marcaram na própria baliza, com Fali Candé (64) a fazer o golo do Portimonense.

Com este triunfo, o FC Porto passou a somar 54 pontos, menos sete do que o líder Sporting, que recebe hoje o Vitória de Guimarães, mais quatro do que o Sporting de Braga e seis do que o Benfica, equipas que se defrontam no domingo, enquanto o Portimonense é 13.º, com 23.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ficha de jogo:

ogo disputado no Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense -- FC Porto: 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Lucas Possignolo, aos 45+1 (própria baliza).

1-1, Fali Candé, 64.

1-2, Samuel, 67 (própria baliza).

Equipas:

- Portimonense: Samuel, Moufi, Lucas Possignolo, Maurício, Anzai, Dener, Pedro Sá (Salmani, 81), Willyan (Luquinha, 87), Fali Candé (Fabrício, 81), Aylton Boa Morte (Anderson, 81) e Beto.

(Suplentes: Ricardo, Fabrício, Anderson, Luquinha, Bruno Moreira, Lucas Tagliapietra, Salmani, Poha e Lee).

Treinador: Paulo Sérgio.

- FC Porto: Marchesín, Manafá (Grujic, 88), Mbemba, Pepe (Diogo Leite, 24), Zaidu, Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio (Toni Martinez, 89), Marega (Francisco Conceição, 88) e Taremi (Luis Diaz, 77).

(Suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Luis Diaz, Grujic, Toni Martinez, Evanilson, Nanu, Fábio Vieira e Francisco Conceição).

Treinador: Sérgio Conceição.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Dener (26), Willyan (45+1), Marchesín (71), Beto (71), Maurício (71) e Sérgio Oliveira (90). Cartão vermelho direto a Pedro Sá (90+6). Cartão vermelho aos treinadores Sérgio Conceição (69) e Paulo Sérgio (69).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.