FC Porto vence e assegura já 38,5 milhões de euros

O FC Porto venceu este sábado o Rio Ave, em Vila do Conde, por 3-0, um resultado que permitiu à equipa de Sérgio Conceição assegurar em definitivo o 2.º lugar e o acesso direto à Champions da próxima época.

Pode bem dizer-se que este jogo foi assim como uma espécie de jackpot para os dragões, pois a entrada direta na liga milionária vai permitir ao FC Porto um encaixe logo à partida de pelo menos 38,5 milhões de euros.

Neste importante desafio para as ambições das duas equipas, os dragões até tiveram uma entrada mais aguerrida, tentando, desde cedo, pressionar a defensiva do Rio Ave, que desta vez se apresentou com um esquema de três centrais, com Taremi, num remate de longe, e Diogo Leite, num cabeceamento ao lado, a deixarem as primeiras ameaças.

Os vila-condenses não se deixaram intimidar com o inicial atrevimento portista e, assim que começaram a estabilizar no desafio. conseguiram ser mais eficazes na defesa e audazes na tentativa de explorar o contra-ataque.

Numa dessas investidas, à passagem do quarto de hora, Gelson Dala, apesar de pressionado, ainda conseguiu assustar a defesa portista, acabando por rematar com perigo ao lado.

Percebendo que o adversário estava a crescer, os 'azuis e brancos' tentaram recuperar a acutilância inicial, e com um par de remates de Otávio e Manafá voltaram a ameaçar a vantagem, embora não disfarçando dificuldades na finalização.

Na resposta, o Rio Ave desenhou a melhor oportunidade deste primeiro tempo, já aos 37 minutos, num cruzamento de Gelson Dala que Carlos Mané, em cima de linha de golo, não conseguiu desviar para a baliza, fazendo o nulo prevalecer ao intervalo.

O regresso do descanso devolveu um jogo 'morno', com ambas as equipas a regressarem na expectativa, embora fosse o Rio Ave a tentar primeiro desequilibrar, com um cabeceamento de Carlos Mané, que saiu um pouco cima.

Mas, desta vez, a resposta do FC Porto foi letal, com os 'dragões', em menos de três minutos, a praticamente sentenciarem o jogo, com dois golos que derrubaram a resistência vila-condense.

Aos 56 minutos, João Mário conseguiu desequilibrar pelo corredor direito e serviu Toni Martínez, com o espanhol a aproveitar a passividade da defesa local para rodar e apontar o 1-0, aos 56 minutos.

Com o golo sofrido, a consistência demonstrada pelos vila-condenses até então ruiu, e o FC Porto aproveitou para, aos 59, chegar com relativa facilidade ao 2-0, desta feita por Luís Díaz, servido por Taremi.

O segundo golo, sofrido de quase de forma consecutiva, derrubou animicamente a equipa do Rio Ave, que mesmo desfazendo o esquema de três centrais, para colocar mais uma unidade no ataque, nunca mais se revelou uma verdadeira ameaça para os 'azuis e brancos'.

Perante essa inoperância do adversário, o FC Porto não sentiu dificuldades para ainda chegar ao terceiro golo, desta feita apontado pelo recém-entrado Sérgio Oliveira, que na primeira vez que tocou na bola, aos 68 minutos, fixou o 3-0.

Com a confortável vantagem, os portistas limitaram-se, até ao final, a gerir os acontecimentos, aproveitando a oportunidade para colocar em campo central espanhol Marcano, que não jogava na equipa principal há mais de um ano, devido a lesão grave.

O Rio Ave, que começou também a gerir recursos tendo em vista a visita ao lanterna-vermelha Nacional, na última jornada, o melhor que conseguiu fazer foi um par de remates de Meshino, já nos descontos, que o guarda-redes Marchesin impediu que se se traduzissem no tento de honra dos vila-condenses.

