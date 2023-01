FC Porto vence Ac. Viseu e vai defrontar Sporting na final da Taça da Liga

O FC Porto qualificou-se esta quarta-feira para a final da Taça da Liga, derrotando o Académico de Viseu por 3-0, em jogo das meias-finais da 16.ª edição da competição, e vai defrontar o Sporting no jogo decisivo.

No Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, sem fazer uma grande exibição e com vários habituais titulares no banco, os portistas jogaram o necessário para garantir um lugar na final com um golo na primeira parte e dois na segunda. Mas o Viseu, que não perdia há 20 jogos, mostrou qualidade e chegou a ameaçar o empate.

Depois de Eustáquio inaugurar o marcador, a maior capacidade dos campeões nacionais ditou leis no segundo tempo, confirmada pelos golos de Loader e Bernardo Folha.

FINAL | Porto 3-0 Académico Viseu



Dragões marcam presença na final de sábado frente ao SCP

Académico mostrou atitude mas foi inofensivo, terminando o jogo sem qualquer remate à baliza#AllianzCup #FCPAVFC #TaçanaSPORTTV #RatersGonnaRate pic.twitter.com/mz9MrxaSyQ - GoalPoint (@_Goalpoint) January 25, 2023

O FC Porto podia ter marcado logo no primeiro minuto, mas Loader iniciou aí um rol de oportunidades desperdiçadas.

Eficazes na pressão e desenvoltos nas transições para o ataque, os 'dragões' embalaram para 20 minutos de domínio quase total.

Sobretudo pela direita, com João Mário, Pepê e Otávio muito dinâmicos - em oposição a Wendell e Veron, do lado contrário -, os portistas produziram considerável volume ofensivo e acabaram por chegar à vantagem de forma caricata.

Aos 07 minutos, Veron tocou de cabeça após cruzamento da direita e Eustáquio, vindo de trás, 'tropeçou' na bola, fazendo-a entrar na baliza do Viseu para o 1-0.

☑ RESUMO

Allianz Cup (Meias-Finais) | FC Porto 3-0 Ac. Viseu#AllianzCup #FCPAVFC https://t.co/YEdv8W2poH pic.twitter.com/EYIbbHz9Be - VSPORTS (@vsports_pt) January 25, 2023

O ascendente dos azuis e brancos manteve-se, mas continuou Loader perdulário. Pepe é que quase marcou, enviando de cabeça a bola à base do poste da baliza de Gril.

Mas a face do jogo mudou após esse lance: o Académico de Viseu cresceu, impulsionado pelas arrancadas de Gautier Ott e, sobretudo, de Quizera.

Aos 21 minutos, André Clóvis falhou o desvio após iniciativa de Ott e minutos depois Quizera obrigou Cláudio Ramos a cuidados, após remate de longe.

A equipa de Jorge Costa enredou o Porto numa teia a meio campo, que não só resolveu as dificuldades sentidas pelos viseenses no início como proporcionou presença frequente junto da área contrária. Mesmo sem criar oportunidades claras, o Viseu foi para os balneários a sonhar com o empate.

O FC Porto continuou irregular após o descanso mas mantiveram-se mais perigosos. Aos 49 minutos, Pepê, isolado na área contrária, nem à primeira nem à segunda tentativa teve arte para bater Gril.

O Académico de Viseu foi perdendo fulgor e argumentos com o passar dos minutos e a partir da hora de jogo o FC Porto recuperou o controlo.

Sem acelerar mas também sem surpresa, os portistas elevaram para 2-0: aos 66 minutos João Mário 'picou' a bola entre a defesa contrária para Loader se redimir dos falhanços anteriores.

André Clóvis ainda rematou ao lado, aos 70 minutos, no último fôlego dos viseenses, mas a meia-final já estava resolvida, como confirmou Bernardo Folha aos 79 minutos. Gril ainda travou o primeiro remate, mas a tentativa de alívio de André Almeida levou a bola a embater no extremo dos 'dragões' e a seguir para o 3-0.

O FC Porto vai tentar vencer a Taça da Liga pela primeira vez, frente ao Sporting, que já conta com quatro troféus conquistados em sete finais alcançadas. Os portistas, por seu lado, qualificaram-se pela quinta vez para a final da competição.

A decisão da Taça da Liga 2022/23 está agendada para sábado, a partir das 19:45, novamente no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.