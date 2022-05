FC Porto vai agir judicialmente contra Frederico Varandas

O FC Porto anunciou esta segunda-feira que vai agir judicialmente contra o presidente do Sporting, Frederico Varandas, na sequência do que os portistas entendem ser "declarações falsas e insultuosas proferidas ontem numa cerimónia pública" direcionadas a Jorge Nuno Pinto da Costa.

"É à Justiça que compete avaliar ações graves - e reiteradas - de pura piromania mediática", escreveram os dragões no seu site oficial.

Frederico Varandas acusou o presidente dos azuis e brancos "de ter pagado a familiares seus milhões de euros da Porto, SAD, bem como dos inúmeros casos de coação e intimidação a jornalistas, como a recente agressão, vista por todo o mundo, a um jornalista da TVI, feita por um elemento da comitiva do FC Porto", tendo ainda mencionado "as vergonhosas escutas do Apito Dourado" e a fuga do homólogo portista "para a Galiza horas antes de a Polícia Judiciária ir buscá-lo a sua casa".

Varandas referiu-se ainda à morte de um adepto do FC Porto durante as celebrações do título de campeão nacional. "Dirijo-me, novamente, ao senhor Secretário de Estado do Desporto, mas também ao senhor Ministro da Administração Interna. No dia 8 de maio, o País assistiu a um bárbaro assassinato, em plena via pública e aos olhos de todas as pessoas que ali estavam. Ocorreu às portas do Estádio do Dragão, aquando das celebrações do título. É, seguramente, um dos episódios mais brutais de violência de que há memória em Portugal. O que aconteceu foi muito mais grave que o ataque de Alcochete. Apesar de ter tido apenas um centésimo de cobertura mediática. Foi um episódio chocante, que mereceu um comunicado do FC Porto que, pergunto, será que só a mim é que este comunicado faz confusão. O termo que devia estar lá bem vincado não era a lamentar a morte, mas sim a condená-la. Este é um comunicado pobre, cobarde e condicionado", frisou.