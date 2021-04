Superliga. FC Porto e Sporting contra, Figo fala em ganância e Boris Johnson quer impedi-la

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, reagiu esta segunda-feira à embrionária Superliga Europeia de futebol, afirmando que o clube não deu "grande atenção", porque vai contra as normas da União Europeia e da UEFA.

"Primeiro, a União Europeia não permite que haja um circuito fechado de provas como há na NBA e, segundo, estando a nossa federação contra e fazendo parte da UEFA, ao abrigo desse quadro, não podemos participar em algo que é contra as regras da União Europeia e da UEFA", disse Pinto da Costa.

O líder portista, que admitiu terem existido alguns contactos informais de alguns clubes sobre a matéria, colocou ainda em dúvida que o projeto anunciado por 12 clubes vá para a frente. "Estamos na Liga dos Campeões e esperamos continuar a estar por muitos anos", adiantou o líder dos dragões, apontando o exemplo de alguns clubes de topo europeu, como o Bayern Munique, Ajax e Paris Saint-Germain, que estão fora do projeto.

Também Frederico Varandas, presidente do Sporting, assumiu-se contra a Superliga europeia, por ser contrária aos princípios de mérito que devem existir na modalidade.

"Com a informação recolhida até ao momento, esta Superliga vai contra todos os princípios democráticos e de mérito que devem imperar no futebol", afirmou Frederico Varandas, em resposta à agência Lusa.

No domingo, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham "uniram-se na qualidade de clubes fundadores" da Superliga, indica um comunicado enviado à AFP. "A época inaugural (...) iniciar-se-á o mais brevemente possível", informam os subscritores do comunicado, sem precisar qualquer data, adiantando que a nova competição pretende "gerar recursos suplementares para toda a pirâmide do futebol".

Os promotores da Superliga adiantam que a prova será disputada por 20 clubes, pois, aos 15 fundadores - apesar de terem sido anunciados apenas 12 -, juntar-se-ão mais cinco clubes, qualificados anualmente, com base no desempenho da época anterior. A época arrancará em agosto, com dois grupos de 10 equipas e os jogos, em casa e fora, serão realizados a meio da semana, mas todos os clubes participantes continuarão a disputar as respetivas ligas nacionais.

O comunicado dos 12 clubes surge no mesmo dia em que a UEFA reafirmou que excluirá os clubes que integrem uma eventual Superliga europeia de futebol, e que tomará "todas as medidas necessárias, a nível judicial e desportivo" para inviabilizar a criação de um "projeto cínico".

Luís Figo critica "ganância" de Superliga que "não tem nada de super"

O antigo futebolista internacional português Luís Figo criticou entretanto a "ganância" dos 12 clubes que anunciaram domingo querer formar uma Superliga europeia, uma competição que "não tem nada de super".

"Esta medida gananciosa e insensível traria o desastre para o futebol de formação e desenvolvimento, para o futebol feminino, e para a comunidade futebolística no geral", escreveu o antigo futebolista na rede social Twitter.

Figo, que jogou em três dos 12 clubes proponentes, o Inter Milão, o Real Madrid e o Barcelona, descreve o torneio como algo que serve "apenas donos interessados em si mesmos, que pararam de pensar nos adeptos há muito, com total desrespeito pelo mérito desportivo".

O antigo futebolista usou ainda a palavra "trágico" para descrever a situação, antes de partilhar uma fotografia com uma tarja da UEFA que diz: "Nós queremos saber de futebol".

Boris Johnson fará "tudo o que puder" para impedir Superliga

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já veio dizer que vai fazer "tudo o que puder" para impedir a criação da Superliga europeia de futebol, anunciada domingo e que inclui seis equipas inglesas.

"Vamos analisar tudo o que podemos fazer com as autoridades do futebol para garantir que a Superliga não aconteça como está planeada. Isto não é uma boa noticia para os adeptos nem para o futebol deste país. Não gosto da aparência desta proposta e farei tudo o que puder para que não aconteça", afirmou Boris Johnson aos jornalistas ingleses.

Além do primeiro-ministro, no Reino Unido várias vozes já se mostraram contra o projeto da Superliga, desde pessoas ligadas à política, como antigo jogadores e adeptos dos seis clubes ingleses envolvidos (Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City e Liverpool).