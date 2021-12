FC Porto joga em Vizela e Sporting em Leça nos quartos de final da Taça

Saiu a sorte grande ao Leça no sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal. A única equipa do quarto escalão ainda em prova vai receber o campeão nacional Sporting, em jogo marcado para a segunda semana de janeiro, entre os dias 11 e 13. O FC Porto também vai jogar fora de casa, mas frente ao Vizela, da I Liga.

Certo é que leões e dragões não se vão encontrar na final, uma vez que o sorteio que se realizou esta segunda-feira na Cidade do Futebol, ditou que os dois grandes cruzam-se nas meias-finais, se ambos ultrapassarem os respetivos obstáculos nos quartos.

Mas vamos por partes, em Leça da Palmeira, o Sporting vai encontrar o atual líder da Série C do Campeonato de Portugal. Este será o 14.º jogo entre as duas equipas, sendo que o último realizou-se a 4 de abril de 1998, a contar para a I Liga, com triunfo dos leões, por 2-0, com dois golos de Oceano. Curiosamente, em janeiro desse mesmo ano realizou-se o único confronto a contar para a Taça de Portugal, tendo então os sportinguistas vencido pelo mesmo resultado, com golos de Bruno Marioni e Luís Vidigal. A única vez que o Leça venceu o Sporting foi a 1 de dezembro de 1997, por 1-0, graças a um remate certeiro do espanhol Fran Maneiro.

O FC Porto vai voltar a Vizela menos de um mês depois de ali ter vencido para a I Liga, por 4-0, com golos de Luis Díaz, Otávio, Zaidu e Samu Silva na própria baliza. Esta será a primeira vez que estas equipas se encontram para a Taça de Portugal, sendo que no três jogos oficiais que realizaram para o campeonato, o melhor que os vizelenses conseguiram foi um empate a zero em 1985.

Os outros dois jogos dos quartos-de-final vão estar em confronto equipas da I e da II Liga. O Rio Ave, terceiro do segundo escalão, recebe o Tondela, outro duelo inédito na Taça de Portugal, mas que no escalão principal tem sido bastante equilibrado, com quatro vitórias para os vilacondenses, cinco empates e três triunfos tondelenses.

Já o Portimonense recebe o Mafra, oitavo classificado na II Liga. Tratam-se de duas equipas que apenas se encontraram duas vezes na história do futebol português e ambas no segundo escalão, com os algarvios a terem vencido em casa (2-0) e empatado 0-0 fora na época 2015-16.

Um finalista inédito?

Curiosamente, há uma grande probabilidade de a final da Taça de Portugal, marcada para o dia 22 de maio ter um finalista inédito, uma vez que além de FC Porto e Sporting, apenas o Rio Ave esteve no jogo decisivo 1984 e 2014, perdidas para FC Porto e Benfica, respetivamente.

É que, nas meias finais, que se realizam entre 1 e 3 de março (primeira mão) e 19 e 21 de abril (segunda mão), teremos o vencedor do Rio Ave-Tondela a defrontar o vencedor do Portimonense-Mafra.



Eis os jogos sorteados:

QUARTOS-DE-FINAL

Portimonense-Mafra

Vizela-FC Porto

Rio Ave-Tondela

Leça-Sporting

MEIAS-FINAIS

Leça/Sporting - Vizela/FC Porto

Rio Ave/Tondela - Portimonense/Mafra