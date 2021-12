FC Porto joga com a Lazio e o Sp. Braga com o Sheriff

Novo sorteio: Sporting joga com Manchester City e Benfica com Ajax

Sorteio anulado: Benfica jogava com o Real Madrid e Sporting com a Juventus

O FC Porto vai jogar com a Lazio e o Sp. Braga com o Sheriff no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O sorteio de hoje, na Sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, ditou ainda um Barcelona-Nápoles.

O jogo com os romanos será especial para Sérgio Conceição, que jogou na equipa laziale que está em nono no Calcio. O treinador portista também já foi apontado várias vezes para treinar a Lazio. E se na semana passada recusou antever o sorteio porque só de pensar na Liga Europa lhe dava "azia"... pior deve ter ficado quando viu sair-lhe a Lazio em sorte.

Já o os moldavos eram ilustres desconhecidos da Europa do futebol até se apurarem para a Champions 2021-22 e surpreenderem com um triunfo sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Acabou relegado para o palyoff da Liga Europa, mas agora os líderes do campeonato da Moldávia já são vistos com outros olhos e uma ameaça ao estatuto do Sp. Braga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os encontros realizam-se a 17 e 24 de fevereiro, com o FC Porto a começar no Dragão e o Sp. Braga a fechar em casa. Este ano os jogos fora não dão vantagem em caso de empate, sendo preciso o prolongamento e as grandes penalidades a forma de desempate na eliminatória. A final da Liga Europa é em maio de 2022 em Sevilha... onde os dragões já foram felizes em 2003 ao conquistar a antecessora da Liga Europa, a Taça UEFA.

Este ano os primeiros de cada grupo apuraram-se diretamente para os oitavos de final (em vez dos 16 avos de final habituais). Já os segundos de cada agrupamento e os rebaixados da Champions têm de jogar um playoff intermédio de acesso aos oitavos. Os oito apurados deste palyoff vão juntar-se aos oito líderes da fase de grupos já apurados: Estrela Vermelha (Sérvia), Eintracht Frankfurt (Alemanha), Galatasaray (Turquia), Bayer Leverkusen (Alemanha), Lyon (França),Mónaco (França), Spartak Moscovo (Rússia) e West Ham (Inglaterra).

O sorteio dos oitavos de final será a 25 de fevereiro.

(em atualização)