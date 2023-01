FC Porto iguala recorde de 83 troféus do Benfica ao vencer Taça da Liga

O FC Porto conquistou hoje o 83.º troféu futebolístico do palmarés ao arrebatar a primeira Taça da Liga, em Leiria, frente ao Sporting (2-0), passando a partilhar o recorde nacional de títulos com o Benfica (83). Os golos de Stephen Eustáquio (10 minutos) e Iván Marcano (86') sentenciaram a final da 16.ª edição da prova mais jovem do futebol profissional português, que os azuis e brancos nunca tinham vencido, após já terem perdido em 2009-10, 2012-13, 2018-19 e 2019-20.

O FC Porto completou o seu palmarés nas provas internas e ficou pela primeira vez na posse dos quatro principais troféus nacionais em simultâneo, igualando as 83 conquistas do Benfica, que celebrou pela última vez no início de 2019-20, quando goleou o Sporting (5-0) para triunfar pela oitava vez na Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Algarve.

Nesta contagem cega, que põe no mesmo patamar uma prova internacional e uma taça interna, a luta é a dois, uma vez que os leões, que até tinham juntado a revalidação da Taça da Liga à Supertaça em 2021-22, estão num distante terceiro lugar, com 54 êxitos.

O FC Porto colocou-se no final da última época a dois troféus do Benfica, ao selar o 30.º cetro da I Liga, com um recorde de 91 pontos, e a 18.ª Taça de Portugal, após um triunfo na final ante o Tondela, por 3-1 no Jamor, depois de ter afastado os dois rivais lisboetas.

Concretizada em maio de 2022, a nona dobradinha daria origem ao sétimo triplete dois meses mais tarde, quando o conjunto orientado por Sérgio Conceição voltou a bater os beirões, recém-despromovidos à II Liga, por 3-0, em Aveiro, selando a 23.ª Supertaça.

Nas provas nacionais, o FC Porto soma ainda quatro triunfos no extinto Campeonato de Portugal, competição antecessora da Taça de Portugal, que se realizou entre 1921-22 e 1937-38, para cessar hoje uma maldição na Taça da Liga que persistia desde 2007-08.

Os azuis e brancos são o clube português mais laureado no futebol internacional, ao ostentarem sete cetros - Taça dos Campeões Europeus (1986-87), Liga dos Campeões (2003-04), Taça UEFA (2002-03), Liga Europa (2010-11), Taça Intercontinental (1987 e 2004) e Supertaça Europeia (1987-88) -, contra dois dos encarnados e um dos leões.

FC Porto e Benfica estão agora empatados na liderança do somatório global de troféus. E com essa novidade de juntar a Taça da Liga aos cetros de campeão nacional, da Taça de Portugal e da Supertaça Cândido de Oliveira arrebatados entre maio e julho de 2022. Os dragões são assim donos dos quatro troféus nacionais em simultâneo.

Esse cenário nunca foi experienciado pelo Sporting, ao contrário do Benfica, que esteve na posse dos quatro maiores troféus do futebol português desde abril de 2014 até maio de 2015.