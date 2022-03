Frescura estava no banco. Líder FC Porto acaba a golear Tondela lutador

Entalada entre mais uma eliminatória europeia, a receção do líder FC Porto ao aflito Tondela podia tornar-se complicada. E durante mais de uma hora assim parecia: os dragões entraram desconcentrados, algo cansados, e só marcaram de penálti em cima do intervalo. Sérgio Conceição teve de recorrer ao banco e só a frescura dos novos elementos, que se juntou à expulsão de um dos centrais dos visitantes, abriu o caminho para os azuis e brancos chegarem à goleada, somarem o 54.º jogo seguido sem perder para o campeonato e abrirem uma vantagem na frente para nove pontos, pelo menos até ao jogo de hoje (20.15) entre Moreirense e Sporting.

Sem o lesionado Pepe, substituído por Fábio Cardoso, e trocando Zaidu por Wendell no lado esquerdo da defesa , Sérgio Conceição apostou na mobilidade do seu meio-campo para tentar superar o 3x5x2 que Pako Ayestarán fez alinhar no Dragão. No entanto, os dragões demoraram a assentar o seu jogo, entrando algo desconcentrados: ainda antes do minuto inicial, Diogo Costa acertou uma bola em Fábio Cardoso, proporcionando os dois primeiros cantos da partida para os beirões.

Mesmo se a melhor ocasião de golo caiu para o lado dos azuis e brancos, num remate frontal de Wendell após centro de Pepê na esquerda que Pedro Trigueira conseguiu defender, a verdade é que a organização dos visitantes foi colocando bastantes problemas ao líder da Liga. O menor talento dos seus homens, todavia, impedia que as chegadas ao último terço acabassem em lances de grande perigo para o guarda-redes da casa. Do lado do FC Porto, dois cabeceamentos (de Pepê e Mbemba) levaram algum perigo à baliza beirã, mas o golo só chegaria em cima do final da primeira parte e de grande penalidade num lance desnecessário de Sagnan, que acabou por acertar na ponta do pé de Taremi quando tentava aliviar a bola da sua grande área. Alertado pelo VAR e depois de consultar as imagens, o árbitro Gustavo Correia apontou para a marca dos 11 metros, de onde o dianteiro iraniano não desperdiçou a hipótese de fazer o 1-0, rematando rasteiro junto ao poste esquerdo de Trigueira.

O início da segunda metade não deu grande novidades à partida. O FC Porto continuou com dificuldades em cercar os beirões na sua área, enquanto estes continuavam a conseguir sair até ao ataque, onde invariavelmente falhava qualquer coisa. Sérgio Conceição tentou então mudar algo, lançando Fábio Vieira e Francisco Conceição. O efeito fez-se logo sentir, com os dois recém-entrados a construirem um lance que acabou com a bola no poste após remate do filho do técnico (62"). Quase a seguir, Manu Hernando viu o segundo amarelo e o Tondela ficou reduzido a dez: se a equipa resistira até aí, com as entradas de Galeno e Zaidu e um homem a menos, tudo ruiu num instante. O ex-Sp. Braga falhou uma mas à segunda não perdoou (73"); depois arrancou numa transição que terminou com Fábio Vieira a encostar para a baliza no 3-0 (76"); e ainda iniciou o lance que permitiu ao jovem Conceição fazer o quarto (79") depois da bola passar por Zaidu e Toni Martínez. Estava consumada uma goleada que as dificuldades sentidas pelo líder não faziam prever.