FC Porto goleia Farense e adia a festa do Sporting

O FC Porto venceu esta segunda-feira o Farense, no Estádio do Dragão, por 5-1, e adiou a festa de campeão do Sporting, que poderá acontecer amanhã (20.30 horas, SportTV) se a equipa treinada por Rúben Amorim vencer o Boavista, em Alvalade, em partida da 32.ª jornada da I Liga.

Os dragões estavam proibidos de escorregar para não confirmarem o fim do jejum leonino que dura há 19 anos, e entraram a todo o gás, pois logo aos seis minutos Mehdi Taremi abriu o marcador, de penálti.

O avançado iraniano acabaria depois por assistir para os golos de Toni Martínez e Luis Díaz, que colocavam o FC Porto a vencer por 3-0 aos 20 minutos.

Ainda antes do intervalo, os algarvios ficaram reduzidos a dez por expulsão de Bilel Aouacheria, facilitando ainda mais a tarefa portista que no início da segunda parte aumentou a vantagem por Taremi, tendo o João Mário feito o quinto aos 84 minutos.

Licá ainda reduziu para o Farense, que se encontra numa situação muito difícil no que diz respeito à manutenção, pois mantém-se no penúltimo lugar da tabela.