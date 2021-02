FC Porto garante contratação de Pepê

O extremo brasileiro Pepê, de 23 anos, vai ser reforço do FC Porto na próxima temporada. O clube português anunciou esta quinta-feira, através de um comunicado enviado à CMVM, que garantiu a contratação do jogador do Grémio de Porto Alegre a troco de 15 milhões de euros.

Os dragões informaram ainda que ficam de pagar o mecanismo de solidariedade aos clubes que formaram o futebolista, no valor de 487 500 euros.

Pepê assinou contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até junho de 2026, ficando com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.

Refira-se ainda que o Grémio reservou ainda o direito a 12,5% do valor de uma futura transferência. O jogador vai continuar a representar o Grémio até junho, altura em que viajará para o Porto para iniciar a sua primeira aventura na Europa.

Esta época, Pepê já leva 54 jogos pelo clube gaúcho, tendo marcado 15 golos, dos quais nove no Campeonato Brasileiro. Além disso, o extremo tem feito parte da seleção pré-olímpica do Brasil, tendo na qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio marcado três golos em seis partidas, numa equipa da qual faz igualmente parte o benfiquista Pedrinho e o sportinguista Bruno Tabata.

Certo é que Pepê passa a ser o quarto jogador mais caro da história do FC Porto, apenas superado pelas contratações de Óliver Torres (20 milhões de euros), Giannelli Imbula (20) e Hulk (19).