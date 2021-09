Luvas de Diogo Costa trazem um ponto de Madrid

Depois do brilharete da época passada (chegou aos quartos de final), o FC Porto tinha como missão começar bem a Liga dos Campeões versão 2021, no chamado grupo da morte. Para a história fica mais um grande desempenho dos dragões na prova, apesar do 0-0 final esta quarta-feira, em Madrid.

E se Diogo Costa evitou dois golos do Atlético, os azuis e brancos tiveram uma bola no poste e um golo anulado.

Se Sérgio Sérgio Conceição mudou três peças no onze (4X4X2) em relação ao clássico - saíram João Mário, Marcano e Bruno Costa e entraram Zaidu, Grujic e Toni Martínez -, Simeone promoveu quatro alterações em relação ao embate com o Espanyol (3x4x3) no fim de semana -Trippier, Savic (castigado), Griezmann e Ángel Correa deram lugar a José Giménez, Kondogbia, João Félix e Lemar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os primeiros 20 minutos de jogos ficaram marcados por uma exibição personalizada do FC Porto e uma atitude mais expectante do Atlético. E com uma oportunidade de golo para cada uma das equipas. Luis Suárez obrigou o miúdo Diogo Costa (estreou-se a titular na Liga dos Campeões a quatro dias de fazer 22 anos) a brilhar na baliza portista, enquanto Oblak não precisou de se esforçar muito para impedir o golo de Taremi num remate frouxo do avançado iraniano.

Os rasgos de génio de Luis Diáz irritavam Simeone. Numa paragem de jogo após o colombiano desmarcar Zaidu, que não soube aproveitar, o treinador do Atlético chamou quase meia equipa para uma mini palestra para acertar posições... afinal os dragões chegavam com facilidade à baliza colchonera.

Apesar disso, a primeira parte terminou com um insípido 0-0, resultado de muita luta a meio campo, algumas faltas (três cartões amarelos para os dragões) e pouca baliza, com apenas quatro remates (dois para cada equipa) e um enquadrado para os espanhóis.

Faltava maior atrevimento ofensivo às duas equipas e do lado portista faltava seguramente mais Otávio no jogo. Sérgio tinha razões para não gostar do desempenho de Zaidu (já amarelado) e trocou-o por Wendel, refrescando assim a ala esquerda. Curiosamente foi a ala direita a reagir melhor e Otávio sacou um remate cruzamento que levou a bola à barra da baliza de Oblak. Nem Toni Martínez nem Taremi estavam no local certo para a recarga e assim se perdeu mais uma oportunidade de golo para os dragões.

Lesão de Pepe, voo de Diogo Costa e vermelho de Mbemba

O Governo espanhol não permitiu adeptos do FC Porto no Wanda Metropolitano e por isso as bancadas ganharam vida de forma tendenciosa e com Pepe como alvo. Os espanhóis não esqueceram os duelos acesos com o capitão portista quando ele representava o Real Madrid e assobiaram-no até na hora da saída por lesão. O capitão ter-se-á ressentido da pancada na zona das costelas - num lance com Diogo Costa no primeiro tempo - e acabou por sair logo no início do segundo tempo.

Entrou Marcano e Simeone aproveitou para restruturar a sua equipa com uma tripla substituição com muito poder de fogo na frente, com Griezmann (para o lugar do apagado João Félix) como falso dez e Correa junto a Suárez. A resposta de Sérgio provou que o jogo também se fazia no banco. Para impedir que o francês levasse a bola até aos homens da frente, o treinador portista reforçou o meio campo com Vitinha e Sérgio Oliveira, dando assim equilíbrio ofensivo e defensivo.

Isto na teoria, que na prática nem um minuto demorou para Vitinha ver o amarelo e o perigo rondar a baliza azul e branca. Só uma defesa daquelas que valem pontos impediu que o At. Madrid se colocasse a vencer aos 67 minutos num enorme remate de Correa. Enorme o jovem guarda-redes do FC Porto.

Nesta altura era o Atlético a assumir as rédeas do jogo, deixando os portista entregues ao contra-ataque. Foi num desses lances que Taremi chegou a meter a bola na baliza. O iraniano ganhou o duelo a Oblak, mas viu o VAR anular o golo, por mão na bola... Um daqueles lances para alimentar as conversas de café durante alguns dias.

Assim como aquele final de jogo em que Mbemba foi expulso e Suárez quase fez o golo colchonero...

No outro encontro deste Grupo B, Liverpool e AC Milan defrontaram-se em Anfield Road, com os reds a darem a volta e a vencerem no final, por 3-2, confirmando que este grupo vai ser bem equilibrado.

isaura.almeida@dn.pt